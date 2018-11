Kancellária rendszert vezetnek be a szakképzésben is

Az egyetemek után a szakoktatásban is kancellária rendszert vezetnek be a szakképzési centrumok korszerűsítésének részeként - mondta Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken.



Hozzátette: az egyetemeken bevált a kancellária rendszer, hasonló hatékony működést, gazdasági szempontból hasznos eredményeket akarnak elérni a szakképzés területén is.



Elmondta: jelenleg 44 szakképzési centrum van Magyarországon, ezeket az intézményeket kancelláriákká fogják alakítani, ahol az új menedzsment jellegű vezetés figyel majd arra, hogy az intézmények környezetében tevékenykedő gazdasági résztvevők igényeinek megfelelő legyen az oktatás.



Magyarország gazdasága felfelé ívelő pályán van, egyre több minőségi oktatásban részesült munkavállalóra van szükség, ennek részeként pedig olyan embereket kell képezni, akik a munkaerőpiacon pénzre tudják váltani tudásukat - szögezte le Pölöskei Gáborné.