Kásler: Magyarország büszke lehet az oktatási tradícióira és oktatási rendszerére

Magyarország büszke lehet az oktatási tradícióira és oktatási rendszerére - mondta Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere a pedagógusnapi elismerések átadásán pénteken, Budapesten.



Kásler Miklós kiemelte: a pedagógusokon múlik az oktatás minősége, ők tudják átadni a következő nemzedéknek mindazt ami "szép és értékes", és ha nem is tudják pótolni a család nyújtotta biztonságot és szeretetet, de ki tudják egészíteni azt.



A tárcavezető úgy fogalmazott: Magyarország büszke lehet az oktatási tradícióira, és oktatási rendszerére, Eötvösre, Trefortra, Klebelsberg Kunóra. Önök ezt a tradíciót képviselik - fordult a díjazottakhoz. Azt mondta, hogy miniszterként az ő feladata, hogy ezt a munkát ne csak a kormány, hanem a magyar családok nevében is megköszönje.



A politikus beszélt arról is, hogy az ember már évezredekkel korábban megpróbált tájékozódni a körülötte lévő, természeten túli világról, törekedett megfogni a láthatatlan világot. A művelődéstörténetben fordulót jelentett Krisztus születése, és a kereszténység az, amire az a kultúra is épül, aminek részei vagyunk, mi magyarok - mutatott rá. A magyar oktatás, a nevelés, a kultúra, és az a különös életfelfogás és szemlélet, ahogy mi magyarok tekintünk egymásra és az egész világra - emelte ki Kásler Miklós. Hozzátette: ebben a kultúrában rendkívüli alkotások, kutatási, tudományos eredmények születtek, és ezek a vívmányok kerültek át a mindennapok oktatásába. A pedagógusok átadják ezen ismereteket a következő generációknak, akik a remények szerint fenntartják a nemzetet "az idők végezetéig". Ugyanakkor a miniszter arra is felhívta a figyelmet, nem mindegy milyen ismereteket közvetítenek a pedagógusok, hiszen vannak örök értékek, amelyekre támaszkodni lehet.



Bódis József, oktatási államtitkár szintén gratulált a díjazottaknak, akik munkájukkal, életművükkel kiérdemelték az elismerést. Köszönet azért, amit tettek a tanulókért, a fiatalokért. Amit tesznek, az nemzetépítő, generációkon átívelő munka és hivatás - fűzte hozzá.



Az ünnepségen a kiemelkedő pedagógusi munka elismeréseként Eötvös József-, Apáczai Csere János-, Németh László-, és Brunszvik Teréz-díjakat adtak át.



(Lead-kép: MTI)