Matekérettségi 2019 - Gráfok, halmazok, vektorok - Megoldások hamarosan videón

Illusztráció

Könnyűnek tartja a középszintű matekérettségi első részét az Eduline által megkérdezett szaktanár, mindössze két olyan feladatot talált, amelyben van egy-egy apró csavar.„Az első feladat például egy nagyon egyszerű egyenlet, ez baráti kezdés az érettségin" – mondta a szaktanár, hozzátéve: a feladatsor megoldására kapott idő elegendő lesz, mindössze két olyan feladat van, amelyen egy kicsit tovább kell gondolkodni.Mértani sorozat, módusz és medián, vektorok, százalékszámítás, geometria, gráfok, halmazok – többek között ilyen témájú feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségi első részében - közölte az eduline. A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak: az első 10-12 feladatot tartalmaz, amely alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi.Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű. Az első feladatlap megoldására 45 percet kapnak a diákok, ha letelik az idő, a felügyelő tanárok összeszedik a lapokat – emeli ki az Oktatási Hivatal tájékoztatója.Ezeknek a feladatoknak a megoldásával 30 pontot lehet szerezni - több pontot ér majd a matekérettségi második, hosszabb, összetett feladatokból álló része, azzal maximum 70 pontot gyűjthetnek a vizsgázók.- Matematikaérettségi - Milyen témaköröket érint a középszintű?A feladatsor összeállításakor az alábbi tartalmi arányok az irányadók:- Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%- Számelmélet, algebra 25%- Függvények, az analízis elemei 15%- Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25%- Valószínűségszámítás, statisztika 15% - olvasható az eduline összeállításában.- Matematikából adnak számot tudásukról az érettségizők kedden. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart.A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják. A 10-12 feladatot tartalmazó I. lap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni.A II. feladatlap két részre oszlik: az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces.Az írásbeli két részből áll, és a diákok a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, a feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető. Vizsgázónként megengedett segédeszköz - közép- és emelt szinten is - a függvénytáblázat - egyidejűleg akár többféle is -, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, amiről a diákok gondoskodnak. Ezeket az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhetik.Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.