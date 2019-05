Novák: erős felhatalmazást kaptak a kormánypártok a magyar választóktól

Erős felhatalmazást kaptak a kormánypártok a magyar választóktól az európai parlamenti (EP-) választáson - közölte a Fidesz alelnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán. Novák Katalin azt mondta, ezzel a felhatalmazással még határozottabban tudnak kiállni Európában a keresztény kultúra, a bevándorlásellenes álláspont és a családtámogatások mellett.Az, hogy a kormánypártok magasabb részvételi arány mellett nagyobb támogatottságot kaptak, azt jelzi Brüsszelnek, hogy a magyar emberek hisznek Európában, és határozott véleményük van arról, milyen irányba kell a kontinensnek haladnia - hangsúlyozta. Hozzátette, a Fidesz-KDNP képviselői - akik szavai szerint egyenként és csapatként is alkalmasak az érdekek képviseletére - ezeket szeretnék képviselni az Európai Parlamentben.Szerinte több országban - például az Egyesült Királyságban - elgondolkodásra okot adó eredmények születtek. A Fidesz alelnöke reméli, hogy az európai vezetők meghallják az állampolgárok üzenetét.A magyar kormány üzenete az volt, hogy Európa az önfeladás útjára lép-e és átadja-e a kontinenst - mondta, kiemelve, Magyarország nem hajlandó önként átadni Európát.A vasárnapi választást a magyar baloldal kudarcaként értékelt.Novák Katalin a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, a magyarországi EP-választáson való magas részvételi arány a demokrácia diadala, a kormánypártok támogatottsága pedig visszaigazolás, hogy érdemes tovább haladniuk az eddigi úton.A jövő szempontjából meghatározó, hogyan kezeli Európa a demográfiai problémákat és fent tudja-e tartani a keresztény értékeket, valamint, hogy gazdaságilag versenyképes tud-e maradni a globális kihívások mellett - közölte.Az EP-választás kérdése volt az is, hogy a nemzetállamok szövetségén alapuló Európa vagy a föderális, nemzetek feletti Európa építése legyen a cél. A Fidesz szerint a nemzetek feletti Európa nem hoz hasznot az európai embereknek, az erős nemzetállamok együttműködése viszont garantálja a szuverenitást - vélekedett.Hozzátette, a választásokon több európai országban is inkább a szuverén nemzetállamok eszméjét képviselő politikai erők győztek vagy erősödtek meg.A Magyarországon vasárnap megrendezett EP-választáson a Fidesz-KDNP 13, a DK négy, a Momentum kettő, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik pedig egy-egy mandátumot szerzett.