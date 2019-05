Orbán: tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Tiszteletet parancsoló győzelemként jellemezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) választási eredményét Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.A kormányfő úgy fogalmazott: ezt a tiszteletet meg is kapta Magyarország gratulációk formájában, nem volt ugyanis olyan tagállami vezető, aki ne tartotta volna fontosnak, hogy személyesen gratuláljon neki a választási győzelemhez. "A magyar emberek az EP-választáson kikövetelték maguknak a tiszteletet, és ezt meg is kapták" - mondta. Érdekesnek nevezte továbbá, hogy "a Soros-féle alapítványi rendszer, civil szervezetek, liberális médiahálózat" által támadott országok vezető pártjai szerepeltek a legsikeresebben az EP-választáson.Az európai uniós tisztújításról szólva Orbán Viktor megismételte, hogy csak bevándorlásellenes, az európai nemzeteket tisztelő, a keresztény kultúrát védelmező jelöltet támogat az Európai Bizottság élére, és "van is ilyen jelölt a tarsolyunkban, nem is egy", de nevekről még korai beszélni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a visegrádi négyek egységesek lesznek a személyi döntések során.