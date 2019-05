Trócsányi László: valódi európai testvériségre van szükség

Valódi európai testvériségre van szükség, fontos, hogy Európa ne veszítse el a lelkét - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője a keresztény Európáról és Magyarországról szóló konferencián a Parlamentben csütörtökön.A Notre-Dame leégése után napok alatt 700 millió eurónyi adomány gyűlt össze, Európa érzi, hogy keresztény öröksége nélkül nem lehet az, ami. " Veszélyes-e az erős, intenzív identitás? Akkor nem, ha nem mások ellenében fogalmazza meg magát" - mondta Trócsányi László.Vajon elegendő-e az európai integráció alapját alkotó négy szabadság - a személyek, a munka, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása - az európai közösség egyben tartásához, vagy az új kihívások régi értékek újrafelfedezését is igénylik - vetette fel.A kereszténység szerepével kapcsoltban eltérő nézetek fogalmazódnak meg Európa-szerte. Vannak államok, melyek a teljes laicitást hangsúlyozzák, mint például Franciaország, ugyanakkor vannak, amelyekben bizonyos területeken az államvallás koncepciója érvényesül, ilyen például Anglia, vagy Görögország. A harmadik megoldás, amelyet Magyarország is megvalósít, állam és egyház viszonyába a partnerség. Az állam biztosítja a vallásszabadságot, de ezen túlmenően bizonyos közfeladatok ellátása érdekében együttműködik az egyházakkal - mondta a miniszter.A XXI. századi Európa lelke azt is jelenti, hogy az üldözött keresztényeknek segíteni kell világszerte, ezt szolgálja a Hungary Helps program - tette hozzá.Európát kulturális különbségek szabdalják fel, s ez politikai megosztottsággal fenyeget. A tagállamoknak tisztelniük kell egymást. A tagállamok egyenrangúak, azonos tiszteletet érdemelnek. Bizalomra van szükség, ez segíthet a régi és új tagállamok, a régi és új demokráciák közti megosztottságon. Az EP-választások tétje, hogy sikerül-e ehhez közelebb kerülni - mondta a Fidesz-KDNP EP-listavezetője. Harrach Péter , a KDNP-frakcióvezetője, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke Lehet-e még szobrot állítani Európában Hunyadi Jánosnak? című előadásában arról beszélt: heves viták folynak a kereszténység európai szerepéről, jelentőségéről. Sokan próbálják elvágni Európa keresztény gyökereit a jakobinusok óta, és nem csak a kommunisták. Európában ezreket öltek meg hitük miatt. Ma már nincs ilyen, de van keresztényellenesség. Megpróbálják a keresztény közösségeket ellehetetleníteni, a nyitott társadalom hívei a hagyományos identitást őrző közösségeket ellenségként kezelik, gyengítik Európa önvédelmi reflexeit.Elfogultság figyelmen kívül hagyni Európa évezredes gyökereit és csak azt hangsúlyozni, ami a felvilágosodás óta történt. A jakobinizmus, kommunizmus, 1968-as diáklázadások, vagy a nyílt társadalom eszmei zűrzavara és az egészséges önvédelmi reflexek meggyengülése Európa vészes megváltozásához vezethet. A nyugat-európai kereszténydemokrácia pedig túl közel került a balliberális erőkhöz - fűzte hozzá.Az emberi méltóság, szolidaritás megerősítése egy egészséges társadalom kialakulásának a feltétele. Szükség van a családra, az egyházi közösségekre és a nemzetre - hangoztatta Harrach Péter.A keresztény Európa jövője - Mit adhat Magyarország Európának? elnevezésű konferenciát a Keresztény Civil Szervezetek országos fóruma rendezte.