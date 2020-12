Kulka János otthonában adott exkluzív interjút Tillának (videó)

A Propaganda e heti adásának vendége Kulka János lesz. A neves színművész mellett, életének két meghatározó szereplőjével: egyik legrégibb barátjával, Lang Györgyivel, illetve János testvérével, Janinával is találkozhatnak a nézők.

Érdemes lesz csütörtök este 23:40-től a TV2-re kapcsolni, hiszen a Propaganda legfrissebb epizódjában a műsorvezető Tilla beszélgetőpartnere Kulka János lesz.

Szó esik majd múltról, jelenről, barátságról, és több olyan téma is előkerül, amelyekről eddig még sohasem beszéltek.

A műsorban Tilla exkluzív interjút készít a színésszel, aki épp most fejezett be egy fárasztó, sokhetes filmforgatást, de máris folytatná. A riport különlegességét nemcsak az adja, hogy Kulka János otthonában, festményei között beszélgetnek, hanem az is, hogy együtt felkeresik az egyik legrégibb barátot, társat, Lang Györgyit.

Csütörtök este megszólal a műsorban János testvére, Janina is, akivel a színész együtt emlékszik vissza a sztrókjára és az azt követő időszakra.

A műsor új arculatát László Péter drónpilóta és az Airplan stúdió készíti.