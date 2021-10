Szent a béke? Tündéri családi fotókon L.L. Juniorék

Családi fotózáson járt feleségével és két gyermekével L.L. Junior. Lélegzetelállító felvételek születtek.

Kibékült L.L. Junior és a felesége, Kinga? A házaspár ugyanis egy meghitt, családi fotózáson járt, ahová természetesen közös kislányukat Lilit, és a rapper kisfiát, Lacikát is magukkal vitték – írja a Ripost.

Csodás felvételek születtek, amikből egyértelműen átjön, hogy nagy a harmónia a családban.

Ez azonban két hónappal ezelőtt nem éppen volt így.

View this post on Instagram L.L.Junior (@l.l.junior) által megosztott bejegyzés

Augusztusban mindenki meglepetésére kiderült, hogy Kinga váratlanul összecsomagolt és elköltözött a törökbálinti családi fészkükből, és egy fővárosi albérletbe rendezkedett be, ahová kislányukat, Lilit is magával vitte. A szakítás pontos okáról több pletyka is szárnyra kelt, de eddig egyik fél sem nyilatkozott róla, és elképzelhető, hogy most már nem is fognak.