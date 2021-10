A bizonyítási vágy vitte a Séfek séfébe Fűri Tamást

Fűri Tamás „papíron” ugyan nem szakács, mégis visszajárnak a vendégek azokba az éttermekbe, ahol az ő keze alól kerülnek ki a fogások. A TV2 gasztro-tehetségkutatójában magát tette próbára: a műsorban használt viaszmolylárvát, lószívet és libalábat, az extrém hozzávalók mellett pedig az időt érezte a legnagyobb ellenfelének. A végén pedig úgy távozott, hogy megmutatta, igenis ott a helye a legjobb szakácsok között.

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

– Nekem nem szakács a szakmám, de a vendéglátó-iskolában persze főzni is megtanultunk, amikor levizsgáztunk, egy komplett menüsort kellett főznünk. A műsorba azért je­lentkeztem, mert arra voltam kíváncsi, hogyan állom meg a helyem a profi szakácsok kö­­zött, hova tudjam rangsorolni magam. Például meg tudom-e csinálni időre azokat a dolgokat, amelyeket elgondolok magamban. Persze az étteremben is időre dolgozunk, de ha ott hibázunk, akkor van lehetőség korrigálni. A műsorban nem volt, ez volt az egyik legnagyobb kihívás – mesélte Fűri Tamás.

A csongrádi séf lehengerlő teljesítménnyel került be a mű­­sorba, az elsők között vá­­lasztotta ki Wolf András mesterszakács a csapatába.

– Nem egyfajta a személyiségünk, de összecsiszolódtunk. Én arra törekedtem, hogy amit kér tőlem, azt százszázalékosan meg tudjam csinálni. Néha lehetetlennek tűnő feladatokat kaptunk, de ez inspirált, hogy még jobban teljesítsek, bizonyítani akartam

– mondta el Tamás.

A kihívásokat színesítették az extrém alapanyagok is, a já­tékosoknak olyan helyzeteket is meg kellett oldaniuk, amikor lószívvel, libalábbal vagy viaszmolylárvával kellett dolgozniuk.

– Ezekkel nem nagyon lehet magyar éttermekben találkoz­­ni, de ezek is csak izgalmasab­­bá tették a főzést

– mondta mo­­solyogva Tamás.

– A kedvenc feladatom az volt, amikor régi eszközökkel kellett dolgoznunk. Régi szép emlékeket idézett fel, ahogy a nagymamám az abroszon nyújtotta a tésztát. Ez meghatott, el is érzékenyültem

– mesélte a szakács.

Tamás többször is a legjobb ételt készítette, végül hetedikként esett ki a műsorból, de a döntőben is segédkezett.

– Jó érzésekkel távoztam a műsorból, mert úgy érzem, szakmailag is bizonyítani tudtam, és új barátságokat is kötöttem. Ma is tartjuk a kapcsolatot, összejárunk, nemrég Gerlai Attila esküvőjén is ott voltam. Nagyszerű emberek, akik nagyszerű szakemberek is egyben, dolgozunk is majd együtt. Jó embereket, remek szakácsokat ismertem meg, ta­­pasztalatokat szereztem, úgy érzem, megérte ez a megmérettetés – összegzett Fűri Tamás.