Nem tér magához a turizmus Makón, kedvezményekkel vonzanának még több látogatót

Élénkítené az idegenforgalmat a makói önkormányzat egy turistáknak szánt kedvezményrendszerrel – az ezt célzó alapba 8 millió forint került. Úgy tűnik, erre szükség is van, mert a város húzóágazata a járványveszélyt követő sokkból még nem tért teljesen magához.

A makói turizmusfejlesztési alap­­ról szóló előterjesztés, amelyet a napokban, rendkívüli ülésen fogadott el a képviselő-testület, hangsúlyozza: a város jö­vőjét nem lehet kizárólag az idegenforgalomra építeni, és attól is tartózkodni kell, hogy ez élhetetlenné tegye a helybeliek számára a várost – jelenleg vannak kihasználatlan kapacitások. Ennek jegyében kedvezményku­pont fognak kínálni a helyi szolgáltatásokat igénybe vevő, helyi kereskedőtől vásárló turistáknak, válthatnak majd az összes attrakcióra szóló napi belépőt, és aki legalább öt napra marad, a szállásdíjból, a fürdő- és kalandparkbelépőből engedményt kap. A nyári szezonból hátralévő 8 hét­­ben turistacsalogató rendezvényeket is szerveznek. Minderre 8 milliót szánnak.

A város legnagyobb attrakciójának számító Hagymatikumban nincs telt ház. Lajtosné Papp Noémi divízióvezető azt mondta, napról napra jobb a statisztikájuk, de még mindig nem érték el azt a látogatószámot, ami a tavalyi évet jellemezte. Most nagyjából annak 60-70 százalékánál tartanak.

– Az is jellemző, hogy elsősorban a belföldi turizmus élénkült meg. Tavaly a vendégeink jelentős része Romániából érkezett, Szerbiából is sokan jöttek, most viszont ők kevesen vannak – tette hozzá a vezető.

A makói tulajdonú Bástya hotel vezetője, Puszta Sándor is örül az önkormányzat turizmusfejlesztési terveinek. – Most hétvégén 15 szobánkból 11-nek van vendége, de pénteken például csak 4 volt foglalt – mondta. Ő is arra számít, hogy a július és az augusztus már nem lesz olyan rossz, mint a nyár eleje volt. – A többség továbbra is csak egy-két napra érkezik, vagy átutazóban van Makón. Ha sikerülne rábírnunk a turistákat, hogy maradjanak hosszabb időre, az már nagy előrelépés lenne – vélekedett.