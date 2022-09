Piacra kerülésének első napjától hazánkban is megvásárolhatók a legújabb iPhone modellek, így

a magyar Apple-rajongók az amerikai vásárlókkal egy időben vehetik kezükbe a legújabb készülékeket.

Az iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, az új Apple Watch SE szeptember 16-tól, az Apple Watch Ultra és az AirPods Pro szeptember 23-tól, az iPhone 14 Plus pedig október 7-től kapható a hazai iSTYLE boltokban Budapesten, Győrben, Szegeden és Debrecenben, valamint az istyle.hu webshopban.

Mint beszámoltunk róla, az Apple szeptember 7-én „Far Out” címet viselő, világűr témájú eseményén mutatta be a legújabb iPhone 14 modelleket.

Az iPhone 14 csúcstelefonok újdonságai

Az előrendelések alapján legnagyobb érdeklődés az új iPhone 14 Pro és az iPhone 14 Pro Max csúcstelefonokat övezi, de jelentős előrendelést adtak le az Apple Watch Ultra órákra is.

A kifinomult dizájnnal rendelkező iPhone 14 és iPhone 14 Plus készülékek két méretben – az előbbi 6.1, az utóbbi pedig 6.7 hüvelyk – érhetőek el. A kamerarendszer jelentős fejlesztésen ment át: 12 megapixeles főkamera a nagyobb szenzor miatt a korábbi széria készülékeihez képest 49%-kal több fényt képes beengedni, ezzel is segítve, ha valaki kevés fénynél szeretne jó fotót készíteni. Az előlapi TrueDepth kamera ezúttal autofókuszt kapott és az Apple Photonic Engine is sokat hozzátesz a minőségi fotókhoz. Videók készítésekor újdonság az akciómód-stabilizálás, ami a teljes szenzorfelületet használja overscan és roll korrekcióval.

Mindkét modellben Apple A15 Bionic lapka található ötmagos GPU-val, amely hihetetlen teljesítményt és hatékonyságot biztosít hosszútávú terhelés alatt is, emellett beépített adatvédelmi és biztonsági megoldásokkal rendelkezik. A kiemelkedő akkumulátor-élettartamnak, az iparágban vezető üzemidőnek és a szupergyors 5G-nek köszönhetően az új készülékek minden eddiginél korszerűbbek. Az iPhone 14 indulóára 449 990 Ft, iPhone 14 Plus-é pedig 499 990 Ft. Mindkét modell 128, 256 vagy 512 GB-s háttértárral érhető el.

A sima 14-es széria fejlesztésein túl az iPhone 14 Pro modellek esetében a külsőben is történtek változások: a Pro és a Pro Max Always-On kijelzőt kapott, és a megszokott notch helyett dinamikus szigettel (Dynamic Island) egészült ki, amelyben a Face ID rendszer foglal helyet. A Pro készülékekbe kerülő új A16 Bionic chipek a leggyorsabbak, amit okostelefonokban használnak. A profi kamerarendszer teljesen megújult, a főkamera 48 megapixeles szenzort használ, 24 milliméter (ekv.) fókusztávolsággal, második generációs szenzoros stabilizációval és pixelnegyedeléssel 12 megapixeles képmérettel – alapbeállítások mellett. Emellett frissült az ultraszéles látószögű kamera is, és a teljes 48 megapixeles felbontás és a RAW-fotózás mellett visszatér a kétszeres nagyítás lehetősége is a háromszoros nagyítású telefotós kamera mellé. Az iPhone 14 Pro és az iPhone 14 Pro Max 569 990 Ft-os és 629 990 Ft-os indulóáron, négy különböző színben elérhetők el.

Az iPhone 14 készülékek mellett az Apple Watch Series 8, az új Apple Watch SE is most kerül a polcokra. A Series 8 tulajdonképpen a tavalyi modell frissítése. A legfontosabb újdonság a bőrhőmérséklet-érzékelő, valamint az ütközésérzékelő funkció, amely képes érzékelni, ha a viselőt súlyos autóbaleset éri. Az óra ilyenkor automatikusan segélyhívást indít, megosztja a diszpécserrel a tartózkodási helyet, miközben a vészhelyzeti kontaktokat is tájékoztatja.

Az egész napos használatra tervezett Apple Watch Series 8 működési ideje energiatakarékos módban 36 órára is kitolható. A 41 és 45 milliméteres méretekben elérhető újdonság indulóára 209 990 Ft, a tok anyaga alumínium vagy rozsdamentes acél, színekből hatféle érhető el.

Szeptember 23-án érkezik a titánházas Apple Watch Ultra is, amely minden korábbinál komolyabb funkciókkal rendelkezik. A csak GPS + Cellular kiszerelésben készülő, 419 990 Ft-os áron lesz megvásárolható.

Az új AirPods Pro a továbbfejlesztett hangminőség és zajszűrés mellett számos új funkcióval is kiegészült, az egyik legfontosabb, hogy a szárak nyomásérzékeny felülete már az érintésekre is reagál, így a hangerő a telefon elővétele vagy a Siri használata nélkül is állítható zenehallgatás közben. A tok is sokat fejlődött, a lokátor-támogatás mellett beépített hangszórót is kapott, amely főleg a keresésekor jelent segítséget. Egy töltéssel a fülhallgatók 6 órán keresztül üzemképesek aktív zajszűrés mellett, a tokkal együtt a teljes üzemidő 30 óra. A szeptember 23-tól elérhető új AirPods Pro 124 990 Ft-os áron lesz megvásárolható.

Az iSTYLE különleges finanszírozási konstrukciót is biztosít az Apple rajongók számára, akik így mindig a legújabb iPhone készülékkel rendelkezhetnek. Az Easy Upgrade keretében a vásárlók a piacon elérhető legalacsonyabb havi törlesztőrészlettel szerezhetik meg álmaik telefonját, majd a választott 12 vagy 24 hónapos futamidő után akár új eszközre válthatnak, vagy a további törlesztőrészlet fizetésével megtarthatják a készüléket.

ISTYLE – Közép- és Kelet-Európa legnagyobb Apple Premium viszonteladói hálózata

A Midis Csoporthoz tartozó iSTYLE az Apple Premium viszonteladó üzletek legnagyobb hálózata Közép- és Kelet-Európa 9 országában. A vállalatcsoportot a hazánkban több mint 15 éve képviselő iSTYLE Hungary Kft. 2021-es forgalma elérte a 25 milliárd forintot. Ez 25%-os növekedést jelent előző évhez képest, amihez hozzájárult, hogy két új üzlet is nyílt az Etele Plázában és a győri Árkád bevásárlóközpontban. A vásárlói élményt többek között a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztésével erősítette, amelynek eredményeként – 2020-as COVID-év után – az átlagot meghaladó 42%-os éves növekedést ért el az online piacon.

Az iSTYLE 2022-ben a szegedi Árkában megnyílt új üzletével együtt már 9 helyen várja országszerte az Apple vásárlókat. A várakozások is nagyobbak, hiszen erre az évre a hálózat 40%-os növekedést tervez, megcélozva a 35 milliárd forintos éves árbevételt.