Nem kell napokig várni a laboreredményekre: forradalmi gyorstesztet fejlesztettek ki

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) bemutatott új eszköz segítségével akár néhány órán belül kimutathatóak a mintában lévő kórokozó baktériumok, ez lehetővé teszi a minél előbbi reagálást, nem kell napokig várni a laboreredményekre.



Azt is vizsgálni tudják, mely antibiotikumokra rezisztensek a talált kórokozók.



Az új megközelítés abban különbözik a hagyományostól, hogy az egyes sejteket vizsgálja. A műszer mikrotechnológiai módszerekkel felismeri a baktériumsejteket és formájuk alapján kategorizálja őket. Pontos meghatározásukhoz ugyanakkor elektronmikroszkóp szükséges.



A gyorsteszt segítségével a kutatók szerint fél órán belül meg lehet állapítani, vannak-e egyáltalán kórokozó baktériumok a mintában. Az így felismert kórokozók különböző antibiotikumokkal kezelhetők, így néhány órán belül láthatóvá válik, melyik szerrel szemben ellenállóak.



A hagyományos eljárással a baktériumkultúrákat a laborban tenyésztik, az eredmények 3-5 nap után várhatók. Ezért jelenleg csak sejtés alapján írják fel az antibiotikumokat, esetleg akkor is, ha egyáltalán nincs bakteriális fertőzés - mondta Pak Kin Wong orvosbiológiai mérnök, az új teszt kifejlesztője.



A tudós és csapata ideiglenes szabadalomért folyamodott a műszerre. Még dolgoznak azon, hogy az eszközt hordozható méretűvé alakítsák át, így kórházakban és orvosi rendelőkben is használható lehet. Wong becslései szerint akár három éven belül piacra kerülhet a gyorsteszt.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)