Egy szigeten épült a legszebb tehénistálló, ahol a tüdőbeteg grófnő gyógyult

Fejér megyében, Székesfehérvártól 40, a Balaton déli partjától 30 kilométerre fekszik Dég, ahol 1810 és 1815 között építette a Festetics-család a dégi kastélyt. Az épületet Pollack Mihály tervezte. Ez a legrégebbi és legnagyobb klasszicista kastély Magyarországon, amelyet Közép-Európa legnagyobb angolparkja vesz körül.

A park területe 300 hektár, és csaknem két kilométer hosszúságú tórendszer övezi, amely több szigetet is körbevesz. Az egyik szigeten építették fel a hollandi házat, amelynek története nagyon érdekes.

A tüdőbeteg grófné próbálta magát itt gyógyítani.

A földszinten Svájcból hozott teheneket tartottak, mert úgy gondolták, hogy a friss tehéntej és az ammónia tartalmú levegő meggyógyítja majd a beteg grófnőt.

A szigetet eredetileg dróton áthúzható csónakon lehetett csak megközelíteni – így szállították a grófnőnek az élelmiszert. Ma már fahídon lehet átsétálni a szigetre.

A dégi kastély a II. világháború után belügyminisztériumi üdülő lett, később gyerekotthon. Az állapota nagyon leromlott. A Nemzeti Kastélyprogram keretében most újítják fel az épületet – a hatalmas angolpark azonban most is látogatható. A kastély érdekessége az is, hogy itt forgatták a Kincsem című filmet, de Jennifer Lawrence is forgatott már a kastélyparkban.

Borítókép: a kastély 2015-ben