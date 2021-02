Covid–19 – a vírus, amely karanténba zárta a világot

A Covid-19, vagy más néven koronavírus egy vírusos, légúti, légzőszervi megbetegedés, amely 2019-ben jelent meg. 2020. március 11-én a WHO világjárványnak minősítette a cseppfertőzéssel terjedő SARS-CoV-2 vírust.

Sajnos egyelőre még nem találták meg a hatásos gyógymódot, ezért nagyon fontos a megelőzés. A betegség terjedését lassíthatjuk vagy megakadályozhatjuk, ha kerüljük a nagyobb tömeget, közösségi tereket, illetve odafigyelünk a megfelelő higiéniára, gyakori fertőtlenítésre.

Négy fal közé kényszerülve

A járvány megállíthatatlanul terjed az egész világon, gyakorlatilag minden korosztály érintett. Már nemcsak a krónikus betegeket vagy a legyengült immunrendszerűeket és az időseket veszélyezteti a Covid–19, hanem a fiatal és egészséges szervezeteket is megtámadja. Világszerte sok áldozatot követel ez az ellenálló és agresszív vírus. Több mint 60 millióan fertőződtek meg a Covid–19 vírussal, csak az USA-ban több mint 14 millió fertőzöttet regisztráltak. Nagyon sok ember kerül karanténba a fertőzés miatt, akik pedig még nem kapták el a betegséget, védekezésként és megelőzésként zárt térbe, a négy fal közé kényszerülnek. Aki számára megoldható, home office rendszerben végzi el a munkáját, saját otthonából. A családi és baráti események és összejövetelek mennyisége és a résztvevők engedélyezett létszáma is korlátozott. Mivel a megszokottnál jóval több időt töltünk el otthonunkban (sokszor akár egyedül a járvány következtében), a televízió vagy a számítógép előtt is több időt töltünk, nemcsak munka miatt, hanem szórakozási, kikapcsolódási céllal.

Fim, mozi, zene

Ha már a Covid–19 sokunkat arra kényszerít, hogy otthon maradjon, próbáljuk meg a lehető legjobb időtöltést megtalálni. Nézzük meg a kedvenc filmjeinket, sorozatainkat, vagy azokat a mozifilmeket, amiket korábban időhiány miatt nem láttunk. Tévékészüléken, laptopon, számítógépen, vagy akár okostelefonon keresztül is mozizhatunk. A különféle szolgáltatók révén rengeteg film és sorozat tölthető le. A televíziók, a PC-k vagy a mobiltelefonok képernyői egyre jobb minőségű képeket közvetítenek, de a tökéletes hangzáshoz szükséges külön hangszórókat csatlakoztatni az eszközeinkhez. Ma már számtalan típusú és árkategóriájú hangfal közül válogathatunk, attól függően, hogy milyen eszközhöz párosítjuk, és mekkora helyiségben szeretnénk elhelyezni. Nagyon sok kiváló márkájú hangfal kapható a piacon, mint például a Dali Epicon 8 vagy a JBL Flip 4 hangszórók. Nem elegendő azonban a jó minőségű hangszórók beszerzése. Figyelembe kell venni az adott helyiség akusztikai adottságait is.

Akusztikai szempontok

A hagyományos építőanyagok nem képesek elnyelni a mélyebb tartományú hangokat, a falakról, az üvegfelületekről visszaverődnek a hangok, kellemetlen visszhangot keltve. A visszhangos, zajos hangzás lerontja a filmnézés vagy zenehallgatás élményét, ráadásul hosszú távon fejfájást, feszültséget is okozhat. A Covid–19 eléggé megkeseríti életünket, félelmet kelt az emberekben, a félelem pedig frusztráltsághoz, szorongáshoz vezethet. Azok, akik megfertőződtek a vírussal, szeretteik védelme érdekében kénytelenek elzárkózni a családtagjaiktól, barátaiktól. A magány és a betegség okozta gyenge állapot, a rossz közérzet, valamint a többi kellemetlen tünet még jobban fokozza a szorongást. A vírus nem kíméli az idegrendszert sem, sokan panaszkodnak depresszióhoz hasonló állapotról, lehangoltságról, a betegség alatt és a gyógyulást követően is. Ezért még fontosabb, hogy a zárt helyiségben, gyakran magányosan eltöltött idő a lehetőségeinkhez képest kellemes és élvezetes legyen. A kintről vagy a szomszédoktól beszűrődő zajok szintén rendkívül zavaróak lehetnek, és megakadályozzák a kellemes időtöltést. Akár nappaliban, akár moziszobában, vagy akár egy kisebb, otthoni irodában történik a filmnézés, zenehallgatás, érdemes megvizsgálni a helyiség akusztikai adottságait. A hangelnyelésre alkalmas anyagok szerkezete rugalmas vagy porózus. A kemény, sík felületű falak, mennyezetek, padló és üvegfelületek anyaga azonban nem ilyen. A magas hangokat a hétköznapi berendezési tárgyak is el tudják nyelni, de a mély hangokkal már meggyűlik a bajuk. Szerencsére magas minőségű akusztikai elemek segítségével könnyedén megoldható a megfelelő akusztika kialakítása.

A falakra és a mennyezetre hangelnyelő paneleket és diffúzoros elemeket helyezhetünk. A hangelnyelő panelek kemény fakeretben az egészségre ártalmatlan akusztikai gyapotot tartalmaznak, amely hatékony hangelnyelő tulajdonságú. Ezeket a paneleket kiporzásgátló, rugalmas akusztikai selyemmel vonják be. Sokféle színben, mintával kaphatók, ha igazán egyedi darabra vágyunk, fotónyomatos, printelt paneleket ajánlunk. Ezekre szinte bármilyen kép nyomtatható, például családi fotók, film- vagy zenei poszterek, tájképek… stb. A diffúzoros elemek a felületükre érkező hangokat teljes sávszélességben, minden irányban szórják szét a térben – ezáltal egyenletes hangzást érhetünk el. Az akusztikai panelek típusát, mennyiségét és ideális elhelyezési pontjait precíz akusztikai mérés során állapítják meg a szakemberek. Az ablakok elé vastag, sűrű szövésű akusztikus függönyök elhelyezésével akár 30 decibel hang szigetelése is elérhető. A kemény járólap vagy parketta padlót hanggátló szőnyeggel borítsuk be, amely nemcsak hatékony a zajcsillapítás terén, de még gyönyörű lakberendezési kiegészítő is egyben. Ha sikerül tökéletes térhangzást létrehozni, a filmek valódi moziélményt nyújthatnak, a zenehallgatás során pedig reális és életszerű ritmusokat élvezhetünk.

Ne csüggedjünk, gondolkodjunk pozitívan!

A vírus miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzet minden országban nehézségeket okoz. Nagyon sokan veszítették el a munkájukat, számos vállalkozó cége ment tönkre. A betegségtől és annak következményeitől való rettegés minden pillanatban megnehezíti a normális életmódot. A karantén időszak még nagyobb lelki terhet ró mindannyiunkra. A szerencsésebbeket elkerüli a vírus, vagy tünetmentesen, esetleg enyhe tünetekkel vészelik át. Mindenesetre mindenkinek számítani kell arra, hogy sokáig kell otthon maradnia, az ünnepeket is csak szűk családi körben lehet majd eltölteni. Akár egyedül, akár szeretteink körében maradunk a négy fal között, a filmnézés és a zenehallgatás mindig jó program lehet. Ha az akusztikára is odafigyelünk, saját otthonunkban is moziteremben vagy színpadon, koncerten érezhetjük magunkat.

