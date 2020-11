Ennyi zsebpénzt kapnak olvasóink gyermekei

Pénz nélkül már a kisiskolások sem léphetnek ki az ajtón.

A pénzzel való bánásmódot nem lehet elég korán elkezdeni tanítani gyermekeinknek. Egyik legjobb módszer erre a zsebpénz beosztása. Ehhez kapcsolódóan tettük fel a kérdést előző héten, hogy mennyi zsebpénzt adnak gyermekeiknek havonta. Íme a kapott válaszok.

A válaszadók 42%-a,-ők voltak a legtöbben-, úgy van vele, hogy ha kér a gyermek, akkor kap némi pénzt . Ez nyilván éppen valamire kellhet, ami megtetszett neki, vagy éppen valamire vágyik.

. Ez nyilván éppen valamire kellhet, ami megtetszett neki, vagy éppen valamire vágyik. Utánuk a legtöbb szülő 5000 forintig ad havonta gyermeküknek , ők a válaszadók 26%-át teszik ki. Utánuk 13%-kal jönnek azok, akik 5000- 10000 forintig adnak gyermeküknek, és nem az utolsó sorban azok a szülők (10%), akik 20000 forintot adnak havonta az utódoknak. A válaszadók 9%-a pedig 10000 és 20000 forint között ad gyermekének.

Nem meglepő az sem, hogy a válaszadók 75%-a készpénzben adja oda a zsebpénzt, a másik 25% választ valamilyen banki megoldást erre.

Talán a meglepő az, hogy nem az utolsó helyen voltak azok, akik 20000 forint fölött adnak gyermekeiknek. A pénzért minden időben meg kellett dolgozni, és tudni kellett azzal bánni. Ezt a leckét nem lehet elég korán kezdeni, és spórolni is sokan megtanítják gyermeküket, bármennyit is adjanak nekik.

Az is elég gyakori, hogy valamilyen ünnep alkalmából kap pénzt a gyermek, nem pedig rendszeresen. Ilyen a karácsony, húsvét, születésnek, névnap, esetleg akkor, de táborozni sem pénz nélkül engedik el az utódokat a szülők. Mindezek mellett van olyan ember is, aki az elvégzett házimunka után is jutalmazza gyermekét.