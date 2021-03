Gazdát keresnek a kutyának

„A mellékelt képeken található kutyának gazdát keres Röszke Község Önkormányzata.” Ezzel a szöveggel került ki Röszke honlapjára három fotó egy viszonylag kis testű, világos színű ebről.

Meglepődtünk, hogy egy önkormányzat segít új gazdához kutyát, ezért megkerestük a település polgármesterét. Kiderült, hogy ez a lépés nem szokatlan a falujukban.– Sok elkötelezett állatbarát kolléga dolgozik az önkormányzatnál, a hivatalban. Törekszünk rá, hogy ha elhagyott kutyát találnak a településen, új gazdához segítsük. Négy munkatársunk is vitt már haza innen ebet.

Belterületen feladatunk is a kóbor állatok helyzetét megoldani, de külterületről is kerülnek hozzánk. A határátkelőtől is minket hívnak, ha gazdátlan kutyát látnak. Élt már nálunk ideiglenesen anyakutya is nyolc kölyökkel – mesélte Borbásné Márki Márta. Állatmenhelyhez végső esetben fordulnak, mert ha ők keresnek gazdát, az állat további sorsát is nyomon tudják követni.

Az eb általában a polgármesteri hivatal udvarán kap helyet, van saját ketrece, etetik, itatják, sétáltatják. A mostani, egy év körüli kutyus azonban, amely egy magát már ellátni nem tudó idős hölgytől került a hivatalhoz, csak két napig lakott itt. Azóta tágas kennelben kapott ideiglenes szállást: a helyi plébános elpusztult kutyájának helyére költöztették be. Remélik, hamarosan új otthonra talál.