Harmincezer forintért kelt el a plüssmaci

Rántott hússal és narancsos csokitortával vendégel meg 21 rászoruló gyereket pénteken Kisteleken Kurucsai Szabocs vak szakács. A rendezvényt egy jótékonysági árverésből finanszírozzák: a kalapács alá került plüssmacit egy alapítvány vette meg.

Harmincezer forintért kelt el az a kézzel készült, egyedi plüssmaci, amelyet árverésre bocsátottak Kisteleken. Mint arról korábban beszámoltunk, a Klebelsberg Művelődési Központban a múlt hónapban megrendezett baba- és macikiállítás egyik darabját jótékony célra ajánlotta fel alkotója, Szabóné Bognár Mária. A bevételből rászoruló gyerekek karácsonyi vacsoráját finanszírozzák, melyet Kurucsai Szabolcs vak szakács főz meg nekik.

A zsűrizett alkotásra a licit lezárása előtti utolsó percben érkezett meg a végső ajánlat, amelyet az Aprócska Mosolyokért Alapítvány képviselője tett meg. Ez a szervezet is gyermekek segítésével foglalkozik, a tótkomlósi alapítvány baráti kapcsolat révén talált rá erre a kezdeményezésre. Képviselője karácsony után tudja átvenni a macit, mely vélhetően gyerekkézbe kerül majd.

A jótékonysági licit ötletgazdája, Kurucsai Szabolcs úgy fogalmazott, a bevétel vélhetően fedezi majd a vacsora költségét, bár a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a hiányzó részt az Árbóc Alapítvány pótolja majd ki.

– Számos ötletem volt a menüvel kapcsolatosan, de a gyerekek nem meglepő módon rántott húst és krumplipürét szavaztak meg. Biztos lehetett volna ünnepibb, különlegesebb ételt is készíteni, de az a lényeg, hogy ők szeressék és megegyék – magyarázta. Annyi különlegességet mindenesetre kitalált, hogy a két szelet hús közül az egyiket diós bundába forgatja majd sütés előtt. Desszertként pedig narancsos csokitortát kap a pénteki vacsorán részt vevő 21 gyerek. Kurucsai Szabolcs a vacsorán kívül apró meglepetéssel is készül minden kis vendégének: különböző felajánlásoknak és támogatóknak köszönhetően az elárverezett Lusta Mackó képével díszített textiltáskát kapnak majd, amelybe csokit, gyümölcsöt is tesznek nekik.

– Hihetetlenül jó érzés volt, hogy bárkit megkerestem, azonnal igent mondott. Nem igaz tehát, hogy az emberek nem segítenek másokon. Sokan érzik még, hogy jót tenni tényleg jó – hívta fel a figyelmet.