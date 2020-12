Így néz ki a virágzó karácsonyi rózsa

Decemberben és januárban nem szoktunk hozzá a virágos kerthez – pedig ezen az égövön sem lehetetlen vállalkozás.

A karácsonyi rózsaként és krisztusgyökérként is ismert fekete hunyor (Helleborus niger) virága nem fekete, és nem csak azért kapta a nevét, mert decembertől márciusig nyílik.

A keresztény legenda szerint erre a virágra annak az istállónak a közelében figyeltek fel az emberek, ahol Jézus született. Német nyelvterületen régi hagyomány egy cserép fehér karácsonyi rózsát tenni az ünnepi asztalra, nálunk az utóbbi időben kezd divatba jönni ez a növény, amelynek egyébként több árnyalata, színváltozata is van.

Sokáig azonban nem ajánlott bent tartani, mert – ahogy virágzási szokásai is mutatják – a hideget kedveli.

Természetes körülmények között erdőszélen, bokrok alján nő, nyáron hűvös, árnyékos helyet kedvel, az Alpokban is honos. Félárnyékban, cserjék, fák alatt is jól érzi magát kiültetve, de cserépben is nevelhető. Bálint gazda honlapján olvastuk, hogy valójában boglárkaféle, és ami fekete rajta, az a gyöktörzse.