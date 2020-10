Íme a legfinomabb magyar ételek – a világ szerint

A TasteAtlas közzétette a világ legfinomabb ételeinek listáját, külön kategóriákra bontva, melyen több magyar több magyar étel is helyet kapott. A magyar pedig igen előkelő helyre került a nemzeti konyhák rangsorában.

A Tasteatlas közzétette a világ legjobb 100 tradicionális ételeinek listáját, az eredmény pedig több mint 63 ezer regisztrált felhasználó szavazata alapján állt össze.

A konyhaművészetünkre mi, magyarok is büszkék lehetünk, legalábbis ez derült ki a felmérésből, hiszen több nemzeti ételünk is helyet kapott a listán. A hagyományos nemzeti ételek középmezőnyébe került a 39. helyen szereplő Gulyás, a Paprikás csirke pedig a 88. lett a listán.

Összességében a magyar konyhát a 20. helyre sorolták, s ezzel magunk mögé utasítottuk például az argentín, az orosz, az osztrák, a holland, sőt még a kínai konyhát is. Ez az eredmény egyébként úgy született, hogy országonként a legjobb 20 étel átlag értékelését vették alapul.

Talán senkit sem lep meg, hogy a legjobb konyha az olasz lett és a legfinomabb hagyományos étel pedig a Pizza Margherita, melynek fő összetevői az olasz zászló színeit viselő piros paradicsom, a fehér mozarrella sajt és a zöld bazsalikom. A másik két dobogós konyha pedig a görög és a spanyol lett.

Ezenkívül összeállították a legjobb ételek listáit kategóriánként is, sőt a legnépszerűbb és a legjobb értékeléseket külön-külön is kilistázhatjuk. A desszertek közül a Somlói Galuska, a Gesztenyepüré és a Krémes is felkerült a listákra, viszont a legjobb helyezést magasan a Zserbó érte el, melyet az 5. helyre rangsoroltak. A Töltött káposzta pedig egyenesen a legjobb hússal készült ételként könyvelhetjük el.

Egyébként mind a 100 elismert éttermi étel, valamint az összes olyan legendás hagyományos étterem listája, amelyek több mint egy évszázada fennmaradtak szintén megtalálhatóak a weboldalukon.