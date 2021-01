Kevesebb most a madárvendég

Több olvasónk is szóvá tette, hogy az előző évekhez képest kevesebb cinke, rigó, vadgalamb, veréb jár a már bejáratott etetőikre. Jóval kevesebb eleség is fogy, mint a korábbi években.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján lévő tájékoztató anyagból kiderült, ha nincs igazi tél, az etetésre szoruló madár is kevesebb.

Megérzik a hidegfrontot

Azt írták, mivel a klímaváltozás előtti időszakhoz képest jóval enyhébb a tél, ezért a hó elől délebbre húzódó énekesmadár-csapatok is később vagy kisebb számban érkeznek a Kárpát-medencébe. Késnek, esetleg el is maradnak az inváziós fajok. Az enyhe, fagy- és hómentes teleken könnyebben találnak táplálékot, ezért kevesebb madár húzódik be a lakott területekre.

A Magyarországon tartózko­dó énekesmadarak a közeledő hidegfrontot egy-két nappal korábban, akár ezer ki­­lométerről is megérzik, ekkor szinte egyszerre indulnak a délebbi országokba.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület cikke szerint ezért is érezzük úgy, hogy az ország szinte szó szerint kiürül, nemhogy nem látni, de még hallani sem nagyon lehet énekesmadarakat. Az etetők olykor konganak az ürességtől, vagy csak jóval kevesebb fajú és számú madár jár rá a kihelyezett eleségre.

Napszak szerint változik

Az MME tájékoztató anyaga szerint az sem mindegy, mikor figyeljük az etetőt, mert napszak szerint is változik a látogatottságuk.

Hosszú, fagyos éjszakák után a madaraknak a lehető legkorábban van szükségük az energiapótlásra. Ezért virradat után általában nagy számban jelennek meg az etetőn. Közülük is legkorábban a fekete rigók és a vörösbegyek. Dél körülre, kora délutánra viszont csökken a „forgalom”, különösen napsütésben. Olyankor napoznak, tollászkodnak, pihennek, isznak, vízben vagy porban fürdenek.

Félnek a ragadozóktól

Délután ismét nagyobb a nyüzsgés az etetők környékén. A madarak így készülnek fel a hideg éjszakára. Az állandó testhőmérséklet fenntartását ugyanis csak kellő mennyisé­­gű, nagy energiatartalmú táplálék emésztésével, elégetésével tudják elérni.

Az etetők körüli madármozgás további jellegzetessége az óránkénti 2-3 „hullámzás”, 10-15 percenként az addig „telt házas” etető egyik pillanatról a másikra kiürül, majd a madarak ismét megjelennek. Ennek oka az, hogy ezzel is meg akarják nehezíteni a szárnyas és a szőrmés ragadozók dolgát, vagyis például a karvalyokét és a macskákét is.