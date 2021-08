Makói az ország pénzmestere

Ismét remekeltek a makói Návay-iskola diákjai, ezúttal a Pénzmesterek nevű, az önkéntes pénztári szövetség által kiírt versenyen: Breznyik Hanna Sára országos első lett, Karakas Laura pedig az 5 legjobb esszé írói közé került. Maga az iskola különdíjat kapott.

– Utólag derült ki, hogy milyen jól szerepeltem, nagyon meglepett. El sem tudom mondani, mennyire örülök – mondta Breznyik Hanna Sára, aki most tudta meg, hogy megnyerte az önkéntes pénztári szövetség országos, Pénzmesterek elnevezésű, pénzügyi tudatosságra fókuszáló versenyét.

A diák úgy gondolja, ezek egyébként is fontos, érdekes témák, amelyeknek később, a felnőtt életben, illetve munkája során is hasznát veszi majd. Terve amúgy az, hogy itt marad az ötödévre is, aztán egyetemi végzettséget szerez. Ebben személyes minta is áll előtte, hiszen az egyik rokona könyvelő.

A vetélkedő kérdései a pénzügyi kultúráról szóltak, ezt igyekeztek játékos formában erősíteni, általános kérdéseket kértek számon. Külön fókuszáltak az öngondoskodásra is. Ezek a témakörök a tananyagban is szerepelnek, így a lányok az iskolai munka során is tudtak készülni a versenyre.

Azt már a felkészítő tanár, Istvánné Pipis Ildikó mondta el, hogy a döntőbe jutott ötven főből tíz keris volt – egyébként összesen 80-an vállalták a megmérettetést. A 11. A osztályos Breznyik Hanna Sára nyugdíjpénztári kategóriában lett országos első, egyik osztálytársa, Karakas Laura pedig bekerült az öt legjobb esszéíró közé. A két keris diák a Pénzügyminisztériumban veheti át hamarosan a sikeres szereplésért járó díjat. Ráadásul a Návay-iskola is különdíjat kapott.

– Aki ezzel foglalkozik, jobbára ezen a területen helyezkedik el később, de ezeknek az ismereteknek az is hasznát veszi, aki más utat választ – hangsúlyozta a pedagógus.

