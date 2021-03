Máté Bence a 8. legismertebb Magyarországon élő magyar a világban – Fotók

A Pusztaszer közeli tanyán élő Máté Bence fogalom a természetfotózásban, valódi márkanév, vagy mai divatos kifejezéssel superbrands. Harminchat éves, első látásra úgy tűnik, már mindent elért – természetesen ő ezzel nem ért egyet. Vannak tervei, álmai, amit szeretne még megvalósítani.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

– Egy jó természetfotó technikailag tökéletes, újszerű, megismételhetetlen, és hitelesen tükrözi mondanivalóját. Élőlények fényképezésénél azok a fotós által okozott ingerekre saját, szabad akaratukból reagálnak. A photoshopos utómunka csak arra hivatott, hogy a fotó minél élethűbben adhassa vissza a valóságot

– tartja hivatásáról Máté Bence, a világhírű pusztaszeri természetfotós. A róla készült portré elkészítésében az internet, a Wikipédia adatai is segítettek.

Gyerekkor, kezdetek

Szegeden született 1985. febru­­ár 26-án, édesapja a jelenlegi pusztaszeri polgármester, Máté Gábor matematika–technika szakos tanár, édesanyja Máté Ildikó tanítónő, az öccse Soma. Élete első 2 évét Mórágyon töltötte, majd 1987-ben Pusztaszerre költözött a család, szülei ott kaptak állást a helyi általános iskolában.

A falu szélén épült a házuk, vizes élőhely mellé, és Bence ablaka éppen a nádasra, annak gazdag állatvilágára nézett. Talán nem véletlen, ott készítette első madárfotóit.

Tizenhárom évesen a megyei környezetvédelmi vetélkedőn csapatával 1. lett, majd az országos versenyen a 3. helyen végzett. Ekkor már a természetfotózás töltötte ki szabadidejét. Majd jóval később kijutott Angliába, élete első BBC Wildlife Photographer of the Year (Az év természetfotósa) díjátadójára, ahol első magyarként díjat nyert az ifjúsági kategóriában. Bár érettségi után felvették a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmér­nöki karára, ta­­nul­mányait 2 év halasztás után sem kezdte meg – a legfontosabb már a fotózás volt az életében.

Nyulak és fotópuska

A polgármester édesapa is elmesélte korábban: Bence, hogy zsebpénzre tegyen szert, nyulak tenyésztésével és kézműves termékek készítésével, eladásával foglalkozott. Spórolt pénzén vett egy Zenit 4,5/300-as fotópuskát Tajti László természetvédelmi őr­­től, terepszínűre festette, és azzal cserkészte be a madarakat. Ihász Zoltán természetfotós javaslatára kezdett diafilmre dolgozni.

13 évesen, 1998 novemberében építette első lesét nádból, ami elé napraforgómaggal csalogatta a szárnyasokat. Vadász Sándor javaslatára küldte el képeit Az év természetfotósa 1999-es pályázatára, elsőre eredménytelenül, de 1 év múlva már Az év ifjú természetfotósa lett Magyarországon. Majd jött 10 év múlva, 25 esztendősen, 2010-ben London, ahol a Marvel of Ants (Árnyjáték) című, le­­vélvágó hangyákat ábrázoló képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjának tartott Az év természetfotósa címet. Ezt is elsőként honfitársaink közül, és a világverseny históriájának egyik legeredményesebbje, például páratlan módon az ifjúságiak és a felnőttek között is nyerni tudott.

Érdekesség: a Bridge Budapest 2014-es felmérése szerint négyes holtversenyben a 8. legismertebb Magyarországon élő magyar a világban.

Tervezett fotózás, sikerek

Fotózásait mindig megtervezte, megtervezi, föld alá ásott leseket épített, kísérletezett. 2001-ben indult először a BBC Wildlife természetfotós-pályázatán, ahol ürgéket ábrázoló, Rivaldafényben című fotójával díjazott lett. 2001 tavaszán egy madáritatón elkészítette az Újrahasznosítás című képét, amivel a BBC pályázatán 2002-ben Az év ifjú természetfotósa világcímet nyerte.

2003-ban, 18 évesen magántanuló lett, valóra váltva álmát, hogy a természetfotózásból éljen.

Vállalkozást alapított. A pályázatokon elért eredményekből, előadások tartásából, szakmai cikkek írásából, kiállításépítésből – pár éve Szegeden is láthattunk tőle hasonlót, nagy sikert aratott – és képeladásokból tartotta fenn magát. Évente több mint ezer órát töltött leseiben. 2004 novemberében az analóg technikáról digitálisra váltott, míg 2005 tavaszán kikísérletezte azt a detektívtükrös fotótechnikát, amivel sokkal eredményesebben, zavarás nélkül fotózhatók a félénk állatok, például a madarak.

Újító lett: a technika pár év alatt világszerte elterjedt a lest használó fotósok körében. Akkor vonta igazán magára a nemzetközi szakma figyelmét, amikor ifjúsági eredményei után, 2005-ben Eric Hosking-díjas lett, amit a Wildlife Photographer of the Year versenyen a legjobb kollekcióért ítélnek oda. És ez sorozatban az ötödik év, hogy a neve a nyertesek között szerepelt.

Tanya- és lesépítés

2006-ban természetfotós turizmusra épülő vállalkozásba kezdett, tanyát épített Pusztaszernél, ami néhány év múlva a legismertebb helyszínné vált az európai lesfotósok körében. Sikerének titka az újszerű, detektívtükrös lesek, amelyek lehetővé teszik az élővilág zavarásmentes megfigyelését és fotózását. Majd 2008 novemberétől 2009 áprilisáig Costa Ricában élt, természetfotós turizmust kiszolgáló leseket épített, ezt 2009 szeptemberétől 2010 márciusáig Brazíliában folytatta.

A munkák során komoly tervezési, anyagismereti és építési tapasztalatokat szerzett, amiket később Magyarországon és Dél-Afrikában kamatoztatott, kamatoztat.

Egyenes folytatásként 2012-ben megépítette a Színházként ismertté vált, fémből készült víz alatti lesét, amit a világ legjobbjának tartanak a szakmában. Innen készíttette el az ötvenedik Wildlife-pályázat madár kategóriájának első díjas fotóját.

Forbes

Máté Bence tavaly júniusban a Forbes magazin címlapjára került, amit óriási megtiszteltetésnek tartott a „láthatatlan természetfotós” (Láthatatlanul címmel jelent meg könyve is).

– Terveim szerint a jövőben is mindig azzal foglalkozom majd, amit szeretek csinálni

– nyilatkozta akkor lapunknak Máté Bence. Vagyis a megfejtés: a fotózással.