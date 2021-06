Megérkezett az okostelefonokra nézve a legveszélyesebb évszak

Nyáron sokkal többet van a kezünkben az okostelefon. Mindemellett a nyaralásfotókat is ezzel készítjük. A megnövekedett használat miatt sokkal több dologra kell odafigyelni. Íme néhány hasznos tipp, amivel biztonságban tudhatjuk kedvenc eszközünket. Mindenképpen hagyjuk bekapcsolva a helyzetmeghatározót.

A nyár nem az okostelefonok kedvenc évszaka. Túlmelegedhet, leejthetjük, elhagyhatjuk. De mit tehetünk ezek ellen?

A nagy meleg nem tesz jót

Attól ugyan nem kell tartani, hogy felrobban a kezünkben a készülék, de mindenképpen érdemes óvni a nagy melegtől. Nem szeretik az okostelefonok, ha közvetlen napfénynek tesszük ki huzamosabb ideig. Ezek a mobilok már ellenőrzik belső hőmérsékletüket, és ha túlmelegszenek, először jelzik azt a felhasználónak, majd ha nem történik érdemi változás, egyszerűen kikapcsolnak.

Mindemellett segíthetjük telefonunkat, ha a nem használt applikációkat bezárjuk, és árnyékba húzódva működtetjük, levesszük a fényerőt. Ezek mind elősegítik, hogy ne melegedjen fel, vagy ne melegedjen olyan gyorsan, mint egyébként tenné.

Ha kiesik a kézből

A felmelegedés mellett a másik leggyakoribb baleset akkor történik az okostelefonnal, amikor leejtjük. Kieshet a kezünkből túra közben, vagy tömegbe érve valaki könnyen kiverheti a kezünkből. Érdemes az egyszerű, olcsóbb szilikontok helyett egy ütésállót választani ezekre a hónapokra. Nem sokkal drágább, és a telefonunk épsége múlhat rajta. Ugyanígy célszerű a képernyőre üvegfóliát tetetni. Már minden egyes márkának megvan a saját készülékére való védelem, ráadásul a régebbi telefonokra még mindig tehetünk univerzális üvegfóliát.

A képernyőn kívül a másik dolog, amit nagyon féltünk az okostelefonon, az a kamera. Sokan választanak drágább készüléket a jobb kamera miatt, ezek legnagyobb részén pedig a kamera a telefon borításából néhány milliméterrel kiemelkedik. Ugyan itt a szoftver végzi a munka oroszlánrészét, de kellemetlen, ha megkarcolódik a lencsék közül az egyiknek a felülete. Erre a legjobb megoldás, ha az adott készülék kamerájára való védőlapkát vásárolunk.

Kiesett a farzsebedből?

Ha kiesett, leesett, a fent felsoroltak megvédik. Ha viszont nem találjuk, akkor pánikba esünk, vajon hol hagyhattunk el egy nyaralás árá­ba került telefont.

Erre van egy többlépcsős megoldás. Az első, hogy a nap elején mindig töltsük maximumra az eszközt. A második, hogy hagyjuk bekapcsolva a helyzetmeghatározást. A harmadik pedig, nézzük meg egy számítógépről a telefonunk pontos helyét.

Az iOS-szel működő okos­eszközökre már régóta rendelkezésre áll a „Find My” szolgáltatás, amellyel a telefont, okosórát, fülhallgatót, de a laptopot és a tabletet is megtalálják a térképen.

Az androidos felhasználók­ra is gondoltak a „Find My Device” szolgáltatással. Hasonlóan működik az elv, mint az iOS-nél. A készülékeinket általában a Google-fiókunk köti össze, így amelyik eszközön bejelentkeztünk akár csak az e-mail-szolgáltatásba, azt mind megmutatja nekünk egy térképen, leírva a címet, a telefon töltöttségét, sőt még azt is, milyen wifihálózatra csatlakozott rá.

Innentől egyszerű a dolgunk, mivel hangot is szólaltathatunk meg az okoskészülékkel, akkor is, ha le van némítva. Amennyiben azt látjuk, hogy mozgásban van, és ismeretlennél kötött ki, zárolhatjuk a telefonunkat, vagy törölhetjük róla az adatainkat, így a bankkártyaadatainkat is. Ez utóbbit akkor érdemes megtenni, ha már biztosra vesszük, hogy nem kaphatjuk vissza készülékünket időben.

Alkalmazások

A fizikai problémákon túl vagyunk, de mi a helyzet az adataink biztonságával? Az okostelefonon szoktunk a nyaraláshoz szállást foglalni vagy jegyet vásárolni. A kényelem érdekében általában egyszeri bejelentkezéssel történő azonosítás segítségével – például a Facebook- vagy Google-fió­kunkkal – vagy az e-mail-­címünkkel regisztrálunk az ilyen alkalmazásokra is, ezzel engedélyezzük azoknak a kért adatok megosztását, ami lehet e-mail-cím, névjegyek és ismerősök listája. Ha a foglalás után nem szeretnénk az alkalmazással megosztani tovább ezeket a dolgokat, akkor visszavonhatjuk az engedélyeket.

Akár a Google-, a Facebook-, akár az Apple-fió­kunkat használtuk ezeknél a bejelentkezéseknél, mindegyik lehetőséget nyújt arra, hogy megnézzük azoknak a harmadik féltől származó alkalmazásoknak a listáját, amelyeknek valaha hozzáférést adtunk a fiókunkhoz. Erről a listáról törölhetjük azokat a fiókokat, amelyeket már nem használunk.

Ma már nem találunk olyan helyet, ahol ne lenne wifi. Ha egy ilyen hálózatra kapcsolódunk rá, mondjuk egy böngészőből történő bejelentkezéssel, jobb, ha nem használjuk a mobilbankunkat vagy azokat az alkalmazásokat, melyekkel érzékeny adatokat tárolunk.

Tegyük félre

Annyira a mindennapjaink részévé vált az okostelefon, hogy már a vakációra sem azért visszük, hogy telefonáljunk, hanem a mobilinternet és a fényképezés miatt. Ha tehetjük, tegyük félre az okoseszközeinket a vakáció egy részére, hiszen a kikapcsolódáshoz az is hozzátartozik, hogy nem azonnal kell mindenre válaszolni, élvezzük, hogy a szervezetünk a készenléti állapotból lassan átvált pihenésbe.