Szőnyi Etelka, a szegedi egyetemi könyvkiadás meghatározó alakja

A JATEPresszel együtt a főszerkesztő, Szőnyi Etelka is nyugdíjba vonul 30 év után. Az évtizedek során az egyetemi könyvkiadás meghatározó alakjává vált, de szerinte ehhez nagyon sok alázatra, szakmai tudásra van szükség. A 30 évnyi munka kapcsán kérdeztük, valamint arról is érdeklődtünk, hogy a nyugdíjazás után folytatja-e a könyvtervezést.

30 évvel ezelőtt, 1991-ben kezd­­te meg működését Szegeden a József Attila Tudományos és Egyetemi Kiadó és Nyomda, vagyis a JATEPress, amelyet 3 évtizeden keresztül Szőnyi Etelka vezetett. Idén azonban nyugdíjba küldték a kiadót, az egyetem újat hozott létre, a JATEPresszel együtt pedig Etelka is nyugdíjba megy.

A 30 év alatt csaknem 2000 kiadvány létrejöttében működött közre, meghatározó alakja volt az egyetemi könyvkiadásnak, ezért nem véletlen, hogy a neve összeforrt a kiadóéval.

– A Tömörkény István Mű­vészeti Szakközépiskolában végeztem, itt grafikát tanultam, ezután pedig az egyetemre felvételiztem, de nem tudtam eldönteni, hogy a bölcsészet és az irodalom vagy a grafika és a rajz érdekel-e jobban. Háromszor jelentkeztem, végül a bölcsészkarra sikerült felvételt nyernem, így magyar–francia szakos bölcsésztanári diplomát szereztem a József At­­tila Tudományegyetemen. A JATEPress vezetésére felkértek, de előtte nem végeztem ilyen munkát, ugyan szerkesztettem ebben-abban, és könyv­írásban is részt vettem, de ilyen állásom nem volt. A kiadóban vi­­szont össze tudtam hozni a grafikát és az irodalmat – avatott be a kezdetekbe.

Örök érvényű megbízás

Kérdésünkre elmondta, több száz szerzővel dolgozott, és mindig arra törekedett, hogy az egyetemhez tartozó fiataloknak és időseknek egyaránt minél szebben és problémamentesebben jelenhessenek meg a munkái.

Évente 50-60 új művet jelentettek meg, a magyar felsőoktatási intézmények mellett 30-nál is több külföldi egyetemmel kerültek kapcsolatba, így évente legalább 12 kiadványt idegen nyelven készítettek.

– Mindegyiket nagy élmény volt elkészíteni, de például emlékezetes marad számomra az Ikonológia és Műértelmezés sorozat, hiszen folyamatosan azon dolgoztunk, hogy jelenjen meg mindig egy újabb kötet belőle. 16 kötetig jutottunk, és bár megvolt a 17. kötetnek is az anyaga, az végül már nem készült el. De a Szege­­di Nemzetkö­­zi Biblikus Konferencia kiadványainak elkészítése is meghatározó volt, ez szintén 30 éve működik, és nyugdíjba vonulásom után is folytatom, mert örök érvényű megbízásom van rá – részletezte.

Modernizáció a kiadóban

Mint ismert, Szegeden a tarjáni plébánia kezdeményezésére elkészült a kézzel másolt Biblia 2015-ben, amelyből egy bőrrel bekötött példányt Ferenc pápa is kapott. Több mint 5000 oldalból áll, a szegedieken kí­­vül anyaországbeli magyarok, határon túli magyarok és külföldiek is részt vettek benne. Szőnyi Etelkában viszont felmerült az, hogy a Bibliába írók közül is biztosan sokan hazavinnének egyet a közös munka gyümölcséből, ezért az egyetemi könyvtár beszkennelte az össze oldalt, és készült a faximile példány, amelyből igen sokan vásároltak.

– Nagyon sok alázatra van szükség, de fontos a szakmai tudás, a tapasztalat és talán a tehetség is – mondta el arra a kérdésünkre, hogy mitől lehet valaki igazán jó ebben a szakmában. Szőnyi Etelkának pedig ez sikerült. Ő volt ugyanis az, aki az ofszet gépek mellett a modern technológiát is kihasználta, így bevezette a számítógépes szedést és tördelést. Emellett szintén a 21. századi fejlesztéseket kihasználva elindította az e-könyvek kiadását is 2014-ben.

Folytatja a könyvtervezést

Nyitottságát, széles látókörét jól tükrözi az is, hogy a kiadó kínálatában egyaránt jelen vannak a teológiai, a zenei, a közgazdaságtani, a bölcsészeti, a jogi és az orvostudományi kötetek is. De nemcsak egyetemi művekkel büszkélkedhetnek, hiszen a Móra Ferenc Múzeumnak is készítettek művészeti kiadványokat, valamint itt készült el Tóth Sándor szobrászművész Éremkönyve is.

– Úgy gondolom, hogy minden szerzővel jó kapcsolatot ápolok, és sokan szeretettel gondolnak rám. Mindenkinek jeleztem, hogy továbbra is elérhető vagyok, és szívesen fogadom a megkereséseket a nyugdíjazásom után is, de már magánjelleggel végzem a munkát – tette hozzá. Persze a pihenésre és az utazásra is szán időt a könyvtervezés mellett Etelka, akinek nagy szenvedélye a komolyzene, a kutyamentés és a gombászat is.