Így alakíthatjuk ki stílusosan kisállatunk helyét a lakásban

Szeretjük és dédelgetjük háziállatunkat, de ha nem vigyázunk könnyen a fejünkre nőhet! Manapság sok városlakó ember tartja házi kedvencét magánál a lakásban, nem csak a kertes házakban lakók vállalnak efféle felelősséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy olyan hely a lakásban, ami csak az övé. Könnyebb lesz úgy megszabni neki a határokat, ha valahova a helyére lehet küldeni. Ha sok energiát fordítunk arra, hogy otthonunk tükrözze az ízlésünket, nem árt, ha a kisállat helye is illeszkedik a miliőbe.

Amikor megtervezzük, hol legyen a kutya helye, fontos, hogy a lakás azon részét válasszuk, ahonnan minél több részét belátja a lakásnak, legjobb, ha a bejárati ajtóra is rálát – derül ki a Lakáskultúra cikkéből. Ha eldugjuk egy sötét sarokba, akkor nagy eséllyel nem fogja használni a helyét. Tartsuk azonban szem előtt, hogy egyes kutyák jobban szeretnek elbújni, így nekik inkább félreeső helyre rakjuk a fekhelyet. A macskák szintén szeretik maguknak kiválasztani a megfelelő helyet, próbáljuk meg megfigyelni, hol töltik a legtöbb időt.

Bohém stílusú fekhelyek

Ha a lakásunk vidám és eklektikus, a kutya helyét könnyedén bele tudjuk illeszteni ebbe a hangulatba. Elég csupán, ha beszerzünk színes párnákat, akár többet is egymásra vagy egymás mellé, és a kisállat boldogan fog benne hemperegni. Fontos szempont, hogy olyan anyagból legyen, ami strapabíró és mosható, hiszen akármilyen tisztán is tartjuk állatainkat, óhatatlanul behordják a testükön az út porát. A párna töltete is legyen olyan anyagból, amit nem fekszik ki a kutya pillanatok alatt. Ha kevesebbet szeretnénk ebünkre költeni, akkor elkészíthetjük mi magunk is, csak a megfelelő anyag és töltet kell hozzá, illetve egy varrógép.

Letisztult kisállathely

A modern, skandináv stílusú letisztult lakásokba illeszkedő fekhelyet sem olyan nehéz találni, hiszen manapság már általános az igény a természetes anyagok használatára. Elég ehhez beszereznünk egy akkora méretű fonott, háncsból vagy bambuszból készült kosarat, amiben a kutya kényelmesen elfér. Egy erre szakosodott áruházban is böngészhetünk, de ha egyedibbre vágyunk, akkor érdemes megnézni a kosárfonásban jártas kézművesek munkáit. Javasolt egy natúr színű, természetes anyagból készült párnát helyezni bele, és kész is a tökéletes design!

Kiskedvenc birodalom

Ha szeretnénk kicsit extrémebb, hangsúlyosabb kutyahelyet a lakásba, ne féljünk megtervezni valami igazán izgalmasat! Nagy divat mostanában az indián sátorszerű kutyafekhely. Ez azért is jó, mert ahogy körülöleli az állatot és tetőt von a feje fölé, biztonságos környezetet nyújt. Nagyon izgalmas megoldás az is, hogy valamilyen bútorunkba építjük bele a kisállat helyét. Egy jó asztalos könnyedén megvalósítja a dohányzóasztal aljába vagy a kanapé oldalába ékelt fekhelyet. De készíttethetünk neki fából kis ágykeretet vagy házikót is, bármelyikbe boldogan belefekszik majd!

Elegáns kutyaágy

Ha a lakásunk fényűző és elegáns, nincs mit tenni, a „kutyasaroknak” is annak kell lennie! Egy jól fazonírozott eb igazán jól mutat egy kifinomult fekhelyen. Lehet kapni kifejezetten kutyáknak készült kanapékat, szófákat. Ezeket sokszor bársony anyaggal borítják, és mindenféle színben beszerezhető.

Ha szeretünk barkácsolni, akkor némi faanyag és ügyesség, na meg csodaszép festékek segítségével tudunk csinálni a hercegnő érzelmű kisállatoknak fejedelmi fekhelyet magunk is. Bármivel lehet díszíteni az ilyen ágyakat, de figyeljünk oda, hogy a kutya ne tudja lenyelni az esetleges apró dolgokat vagy ne legyen számára ártalmas.

Bármilyen fekhely mellett is döntünk, a lakás stílusába való illeszkedés mellett mindenképpen vegyük figyelembe a kutya igényeit! Ha úgy látjuk, hogy nem szívesen megy a helyére, csak parancsszóra hajlandó befeküdni, akkor próbáljuk meg máshova helyezni az ágyat. Figyeljük meg, hogyha úgy gondolja, nem látják, hol pihen szívesen. Esetleg cseréljük ki a töltetet, vagy tegyünk fölé tetőt, mert lehet, hogy nagyobb biztonságra vágyik. Előbb-utóbb el fogjuk érni, hogy otthon érezze magát a saját helyén és boldog, kiegyensúlyozott kutyával élünk majd együtt.

Borítókép: illusztráció