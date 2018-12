Csökken az áruházláncokban a UHT és az ESL tej ára jövő év elejétől

Csökkentik az áruházláncok a jövő év elejétől az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) tejek árát, mivel azok forgalmi adója az elfogadott jogszabály szerint január 1-től 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, hogy üdvözli az intézkedést, és a törvényi előírásokkal összhangban az áfacsökkentést teljes mértékben átadja a fogyasztóknak. A vállalat elkötelezett a magyar tejipar támogatása iránt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagjaként szerepet vállal a tejtermékek népszerűsítésében és a fogyasztás növelését célzó kampányokban. A Tesco a friss tejet 100 százalékban magyar forrásból szerzi be, emellett törekszik arra, hogy lehetőségeihez mérten az import termékek (UHT tejek) arányát az előző évekhez hasonlóan tovább csökkentse - írták.



A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. szintén azt közölte, hogy január 1-től a törvényi változásnak megfelelően, teljes mértékben továbbadja a fogyasztók felé az áfacsökkentést az érintett termékek esetében. Az UHT tej kategóriában továbbra is csak magyar terméket forgalmaznak, ebben nem terveznek változást - tették hozzá.



Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője pénteken sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az áruházlánc vállalja azt, hogy az áfacsökkentésből származó teljes árkedvezményt továbbadja a vásárlóknak, akik így január 2-tól alacsonyabb áron juthatnak majd a termékekhez.



A Lidl Magyarország sajtóközleménye szerint a vállalat teljes mértékben érvényesíti áraiban a tejre vonatkozó áfacsökkentés hatását, sőt a tejek többségénél az adóváltozás mértékénél is nagyobb arányban viszi lejjebb fogyasztói árait. A hazai piacon legnagyobb mennyiségben értékesített 1,5 százalékos UHT tejek esetében például 15 százalékos árelőnyt biztosít a törvény életbe lépését követően.



A Lidl Magyarország az elmúlt évben csaknem 80 millió liter magyar tejet vett át tejtermelőktől, ezek 10 százalékát exportálta és európai Lidl áruházak polcain értékesítette - közölte a vállalat.



Az Auchan Retail Magyarország az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a magas hőmérsékleten kezelt UHT és ESL tej általános forgalmi adójának csökkentéséből adódó árcsökkenés 100 százalékát átadja vásárlóinak. Az áruházlánc azonban hozzátette, hogy az áfacsökkentés egyebek mellett nem vonatkozik a sűrített tejekre, a cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával készült tejtermékekre és tejszínekre.



Az Aldi Magyarország a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan nem csupán az általános forgalmi adó csökkenéséből származó árelőnyt adja tovább vásárlóinak, hanem ezt meghaladó mértékben csökkenti az ESL és az UHT tej árait. Az áruházláncban kapható tejek ára legalább 13 százalékkal csökken, a pontos árakról a későbbiekben tájékoztatják a vásárlóikat - közölte a társaság az MTI-vel.



Az Aldi az UHT és az ESL tejek forgalmának növekedésére számít, hiszen - mint fogalmaztak - az ebbe a kategóriába tartozó tejek immáron nem drágábbak az eddig is 5 százalékos áfakulcs alá eső friss tejeknél. Ugyanakkor minőségben, megbízhatóságban az ESL és az UHT tej magasabb kategóriát képvisel, ezért valószínűsíteni lehet, hogy a friss tej értékesítése csökken, hiszen a vásárlók ugyanazon az áron magasabb minőségű termékhez jutnak - tették hozzá.