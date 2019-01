Csongrád megyei is lehet az Év Agrárembere - Január 20-ig lehet szavazni a mezőgazdasági szakemberekre

Az Év Agrárembere díjat az Agrotrend Csoport zászlóshajójaként 2014-ben alapította Mátrai Zoltán címzetes egyetemi docens és üzlettársa. Az elismerés célja, hogy olyan agrárszakembereket tüntessenek ki, akiknek szakmai munkájuk mellett a társadalmi szerepvállalásuk is kiemelkedő.



Tavaly két kategóriában is Csongrád megyei siker született. Szabó Lajos, a Hódagro Zrt. vezérigazgatója a növénytermesztés kategória győztese lett, a közönségdíjat pedig Kökény Attila, a Kakasszéki Biogazdálkodás Kft. ügyvezetője nyerte.



Az Év Agrárembere 2018 címre is több Csongrád megyei mezőgazdasági szakember esélyes. Állattenyésztés kategóriában döntőbe került Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezetője. Az ország második legnagyobb területű tógazdaságában példaértékű tenyésztői, haltermelési munka folyik. A kft. az ágazati minisztériumtól 2018-ban elnyerte a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díjat.



Fiatal gazda kategóriában döntős Feczák Gábor, a szegedi székhelyű Agroszemek Kft. ügyvezetője. Az agrárszakember a ciroknemesítésben látott potenciált, és nem csupán a végtermék értékesítésével kezdett foglalkozni, hanem a humán reformtáplálkozásba is bevitte ötletét – olvasható a méltatásában.



Növénytermesztés kategóriában döntőbe jutott Ledó Ferenc, a szentesi DélKerTÉSZ elnöke. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete munkáját 2002 óta irányítja. A Szentesi Paprika is az ő nevéhez kötődik. Földrajzi eredetvédelmének kidolgozását és fenntartását is ő indította útjára.



Hogy a kategóriánkénti három döntős közül ki nyer, illetve ki lesz az Év Agrárembere, arról 70 tagú szakmai zsűri dönt. A közönségdíj sorsába pedig olvasóink is beleszólhatnak. A jelöltekről bővebben a www.azevagrarembere.hu oldalon olvashatnak, szavazni pedig Az Év Agrárembere kitüntető díj Face-

book-oldalon lehet.