Ekkor kezdődhet az aratás

Az őszi vetésű szántóföldi növények aratása az átlagos éveknek megfelelően június végén, Péter és Pál napját követően kezdődhet az idén is - közölte Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos osztályelnöke az MTI megkeresésére.



Petőházi Tamás elmondta, hogy tavaly a rendkívül meleg időjárás miatt több mint egy héttel korábban kezdődött az aratás, idén ez nem valószínű. A korábbi kezdésre akkor van esély, ha az elkövetkezendő két hétben a forróság miatt kényszerérés jelentkezik a növényeknél - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a csapadékhiány kedvezőtlenül hatott az őszi vetésekre. A késő tavaszi csapadékos időjárás miatt a növényvédelmi munkák is késtek, sok helyen későn tudták csak elvégezni a gyomirtást. A május elejei csapadék jót tett, de annak eloszlása és mennyisége régiónként eltért - mondta.



Pusztavámi Márton, a NAK Vas megyei elnöke közölte, hogy mind az őszi káposztarepce, mind az őszi gabonák esetében a májusi csapadékok hatására ígéretes termés mutatkozott, egy rendkívüli meleg azonban ezzel ellentétesen hathat. A megyében őszi búzából a tervezettel megegyezően, hektáronként mintegy 6 tonnás termésre számítanak.



Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar megyei elnöke szerint a térségben őszi búzából közepes, átlagos várható, hektáronként legfeljebb 6-6,5 tonna körüli termésre számít.



A száraz időjárás az őszi árpát is megviselte, míg a kalászosok közül a legkritikusabb állapotba a rozstáblák kerültek, abból gyenge-közepes termésátlag várható, addig a zabtermés átlagos-jó lehet. Az őszi káposztarepce állománya a megyében 791 hektáron - főleg Hajdúböszörményben és a bihari térségben - a gyenge kelés és fagykár miatt kipusztult, vagy kitárcsázták a gazdák. A táblák közepes, hektáronként 3-3,5 tonnát kitevő termést jeleznek előre - jegyezte meg a szakember.



A NAK közölte, hogy az idén a búza termőterülete 950 ezer hektár, a repcéé 300 ezer hektár, az őszi árpáé 200 ezer hektár.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)