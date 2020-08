Már majdnem minden település nyert a Magyar falu programban

A jogosult települések 92 százaléka, vagyis majdnem minden település nyert már fejlesztési forrást a Magyar falu programon keresztül – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn Budapesten.

Gyopáros Alpár sajtótájékoztatóján a 2019-ben indított program 23-24. pályázati körének eredményeit ismertette.

A 3 milliárd forint keretösszegű, a közterületek karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére 419 település nyert támogatást.

A pályázat célja a településkép javítása, hogy a kistelepülések megőrizhessék falusias jellegüket – közölte.

A kormánybiztos elmondta: ezt a pályázatot már tavaly is meghirdették. Így két év alatt csaknem ezer település jutott fejlesztési lehetőséghez.

A támogatást jellemzően traktorok, kisebb munkagépek, fűnyírók, fűkaszák beszerzésére fordítják – tette hozzá.

A 2 milliárd forint keretösszegű, óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című kiíráson 469 település nyert forrást.

A támogatásból maximum 5 millió forint értékben vásárolhatnak, újíthatnak fel kültéri játszóeszközöket, de például kerítésépítésre, parkosításra is fel lehet használni az összeget. Ezt a pályázatot szintén kiírták tavaly is, így ennek révén is mintegy ezer település fejlesztését tudták támogatni.

Kérdésre válaszolva elmondta: minden évben áttekintik a Magyar falu program pályázati rendszerének tematikáját. A népszerű pályázatokat megismétlik. Így lehet, hogy jövőre ismét kiírnak hasonló témájú pályázatokat.

Gyopáros Alpár kiemelte:

a Magyar falu programot a kormány tisztán költségvetési forrásokból fedezi.

A programot a falvakkal közösen írták és bonyolítják. Így valósulhatott meg, hogy az óvodaudvar fejlesztésére kiírt pályázatot – a települések jelzésére – kiegészítették a közterületi játszótér fejlesztésének lehetőségével is. Így már olyan települések is pályázhattak, ahol nincs óvoda – közölte.

A Magyar falu programban mostanáig 8540 nyertes pályázatot hirdettek, amely 2658 települést érintett. A programban további 14 döntési kör van hátra – közölte a kormánybiztos, aki szerint a 40 milliárd forintos keretből mintegy 1300-1500 nyertes pályázat lehet még.

Még idén meglesz a program tízezredik nyertes pályázat is

– tette hozzá.

Borítókép: Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a rábaszentandrási evangélikus gyülekezet újonnan kialakított közösségi terének átadásán 2020. augusztus 15-én