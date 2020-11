Online tartják meg a Fiatal Vállalkozók Hetét

Idén a koronavírus-járvány miatt online lehet követni – csütörtökön és pénteken – a Fiatal Vállalkozók Hetén megtartott előadásokat.

Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) elnöke az M1 aktuális csatorna keddi műsorában elmondta, a rendezvényen ismert vállalkozók adnak tippeket az érdeklődőknek, és bemutatnak több gyártócéget.

Bemutatkozik a Netpincér, amely olyan cég, amely fejlődni tudott a koronavírus-járvány idején, és előadást tart Gerendai Károly üzletember is, akinek érdekeltségeit, mint a Sziget Fesztivált súlyosan érintette a pandémia.

Kovács Patrik elmondta azt is, kiemelt téma lesz a szellemi védelem, amely most, hogy sok vállalkozás költözik az online térbe, megkerülhetetlen. Ugyanakkor foglalkoznak még például a fenntarthatósággal, az űrszektorral és a családdal is.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és az előadások a FIVOSZ honlapján később is megtekinthetők.