Így élénkítenék a lakásépítéseket

A lakáspiaccal kapcsolatos javaslatok sem hiányozhatnak az MNB új, nemrégiben megjelent 50 pontos javaslatcsomagjából, amivel a kormány a válságot kezelné és a gazdaságot élénkítené. Ezek jó része a lakásépítéseket ösztönözné, enélkül ugyanis néhány éven belül jelentősen csökkenne az új lakóépületek átadása, ami árnövekedéshez vezetne.

– A Magyar Nemzeti Bank javaslatainak célja, hogy a romló lakáspiaci trend meg­forduljon és legalább évi 30 ezer lakás felépüljön, valamint a meglévők is korszerűsödhessenek – hangsúlyozza a portfolio.hu. A szakportál kiemeli, fontos az úgynevezett barna­mezős területek kijelölése és jogszabályban rögzítése, hogy elindulhasson a program.

Az MNB javaslata tartalmazza az általános ötszázalékos lakásáfa visszaállítását – kiegészítve egy négyszázalékos szektorális különadóval, amely alól a barnamezős övezetekben mentesülnének a fejlesztők. A világos célkitűzés az értékesítési célú újlakás-építések fellendítése. A magáncélú új lakóingatlanok építésénél az áfa-visszatérítés lehetőségét kiterjesztenék az összes tele­pülésre, s tennék ezt a jelenleg is érvényes feltételekkel.

Garanciavállalás

A jegybank bérlakásprogramot indítana a fiataloknak, valamint állami alkalmazottaknak. A célcsoport így korszerű, energiatakarékos és élhető lakásokhoz jutna, ezzel is segítve a családalapítást. Ehhez természetesen szükség van a projektek fi­nanszírozásának támogatására, állami garanciavállalással.

A jegybank rendszerben gondolkodik, támogatná a hazai építőipari alapanyaggyártói kört, ösztönözné a kapacitásbővítést – cél az építőipar importarányának csökkentése. Segítenék az ágazati innovációt, és tovább növelnék a gépesítettséget.

Fecskeház program

Az MNB javaslatcsomagjában további két pont is kapcsolódik a lakáspiachoz, az egyik a fiatalok otthonhoz jutására, a másik a hitelezésre koncentrál. A fecskeház programok elindítása támogatja a fiatal párok gyermekvállalását, a beruházási igény pedig növeli a keresletet. Ennek keretében egyrészt az üresen álló önkormányzati lakásokat lehetne bérbe adni fiatal pároknak meghatározott időtartamra – Szegeden ez már hosszú évek óta sikeresen működik –, másrészt a programban új lakások is épülnének.

Az új lakáshitel program ener­giatakarékos otthonok építését ösztönözné. A jelenlegi – régiós összevetésben is – alacsony lakáspiaci megújulási szintet érdemben növelheti egy olyan finanszírozási program, amely hosszú távú, kedvező kamatozású forrást biztosít a lakosságnak – energetikai és zöld szempontokra is figyelve. A hitelezéshez jegybanki programok is adhatnak támogatást.

Megújulás

A rozsdaövezeti kedvezményes áfa, a bérlakásprogram és a kedvező hitelezés ösztönzőleg hat a fejlesztésekre és a keresletre, és nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 2022–2023-ra ne tűnjenek el teljesen az új lakóprojektek. Egyelőre ugyanis az ezret sem éri el negyedévente a 2022 után tervezett új lakások száma, ami óriási visszaesés a korábbiakhoz képest.

Nem csak a fejlesztőknek, a vásárlóknak is érdeke a minél több támogatás. Egyrészt a lakásállomány megújulása szempontjából is fontos, hogy nagyobb arányban legyenek jobb minőségű otthonok Magyarországon, másrészt a kínálat az árakra is leszorító hatással lehet.