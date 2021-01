Indul a következő pályázati ciklus

A szakember szerint tisztultak a feltételek, egyértelműbbek az elbírálási kritériumok a 2021–2027-es uniós ciklus pályázatainál, nem lesz az értékelésben szubjektív elem. Szükséges a rendezett háttér, de legfontosabb a rendben lévő mérleg.

– Nincs még kiírt pályázat a 2021–2027-es uniós ciklusra, tervezetek azonban már vannak, és ezek közül több is elérhető a palyazat.gov.hu oldalon – mondta Fehér Éva. Az Intelligens IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezetője a „Mikro-, kis- és középvállalkozások mo­­dern üzleti és termelési ki­­hívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések tá­­mogatása” címűre hívja fel a figyelmet.

Ez a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretein belül ad lehetőséget kapacitásbővítésre, eszközbeszerzésre és telephelyfejlesztésre, de belefér az üzleti felhőszolgáltatás és a megújuló energia is.

Erre a legalább egy lezárt üzleti évet felmutató és minimum 3 főt foglalkoztató vállalkozások pályázhatnak.

Határidők

A támogatási kérelmet négy ütemben lehet benyújtani, az első március 1–16., az utolsó 2022. február 1–15. között lesz aktuális. 10 és 630 millió forint közötti összeggel pályázható az adott feltételek esetén vissza nem térítendővé alakuló támogatás, a minimális önerő 30 százalék. Elérhető egy másik, a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című kiírás tervezete is.

– A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások az emberek 71 százalékának adnak munkát, de a GDP-nek csupán 54 százalékát produkálják, szükség van a fejlesztésükre. Cél, hogy versenyképesek legyenek, nem­­csak itthon, hanem az EU 28 tagállamában is – mondta Fehér Éva, hozzátéve, a térségek felzárkóztatásához szabad vállalkozási zónákat jelöltek ki. Ebből több is van a megyében, köztük például Mórahalom.

Feltételek

A szakember hangsúlyozta, tisztultak a feltételek, egyértelműbbek az elbírálási kritériumok, nem lesz az értékelésben szubjektív elem.

Szükséges a rendezett háttér, de a legfontosabb az, hogy rendben legyen a mérleg, különben lepontozzák a pályázatot.

– Az önkormányzatokat a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) érinti, ezt a polgármesterek már most is csak TOP2 néven emlegetik, az elmúlt időszak TOP1-es kiírása után. Mi leginkább az önkormányzati fejlesztésekben vettünk részt, 10 éves projektfejlesztési tapasztalatunk van – tette hozzá Fehér Éva, majd folytatta: a 2021–2027-es uniós ciklus Élhető Települések néven futó tervezete is elérhető már az egységes pályázatkezelői felületeken.

Önkormányzatok

Megtudtuk, a kedvező elbírálást segítik a jól előkészített, engedélyes tervdokumentációk és az Integrált Településfejlesztési Stratégiájához is kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok. A kft. ezekben tud segíteni, de szakterülete az üzletiterv-készítés és a költség/haszon-elemzés is. Ha ezek rendben vannak, akár már az idén megköthetőek a támogatási szerződések.

Az önkormányzatok települési kék infrastruktúra fejlesztésére, köztük vízgazdálkodási beavatkozásokra, a belterületi zöld infrastruktúra megújítására, a hulladékkezelésre és kármentesítésre, valamint a fenntartható közlekedésfejlesztésre pályázhatnak. De beleférnek a programba a kulturális és sportolási infrastruktúrák és az okos települési megoldások is.