Lassan tér vissza az utazási kedv

Lassan visszatér az élet a megszokott medrébe, a turizmus is éledezni kezd, megnyíltak a szállodák és a fürdők is a megyében. A szállásadók bizakodóak, bár a jelenlegi helyzetben már az 50 százalékos kihasználtságnak is örülnek.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Mint megírtuk, a megyében fokozatosan újranyitnak a játszóterek, a szabadtéri kondiparkok, a sportpályák, strandok és fürdők. A megyében elsőként a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő már május közepén megnyitotta kapuit. A felének is örülnek Az általunk megkérdezett me­­­­gyei szálláshelyek illetékesei már az ötvenszázalékos ki­használtságnak is örülnének a most következő, háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. – Sok vendég nincs a hétvégén. Ilyenkor már telt ház szokott lenni, most fél házunk lesz. Azt gondoltam, ha megszűnnek a korlátozások, megtelik a ház, de most még úgy tűnik, nem jött meg az emberek utazási kedve, és sajnos az étterembe járási kedvük sem – fogalmazott érdeklődésünkre Illés-Németh István, az Illés Ho­­tel és Stüszi Vadász Étterem vezetője. Makón optimisták Sokkal derűlátóbb volt a makói Grand Hotel Glorius vezetője, Csábi Mihály, aki azt mondta, kezdésre a fél házat lőttek be, ennek ellenére meglepően erős lesz a pünkösdi hétvégéjük, ami­­ben segít a Hagymatikum megnyitása is. – Ötvenszázalékos kihasználtságban reménykedtünk, amit sikerült elérni. Érezzük az utazási kedv élénkülését, he­­te­ken belül már kisebb csoportok is érkeznek. Bízunk benne, hogy a júliust már a tavalyi év­­hez hasonló eredménnyel zárhatjuk. Pozitívan látom a jövőt, úgy vélem, rövid távon kilábalhatunk a válságból – mondta. Mórahalmon bizakodóak Május 20-án az elsők között nyitotta meg kapuit a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel. – Tudtuk, hogy kevés lesz a vendég, és gazdaságilag nem éri meg, de a korai nyitásnak az volt a célja, hogy időben ér­­tesítsük a vendégeinket az újraindulásról. Az emberek már nagyon mennének, nagy az érdeklődés. Nem telt ház a célunk, ami nem is ajánlott. Már túlléptük az ötven százalékot, és nem kizárt a 70 százalékos pünkösdi kihasználtság sem. Pozitívan értékelem a hétvégét, de nem lesz könnyű a talpra állás – magyarázta Berta Zsolt, az Elixír vezetője. Példátlan támogatás

A hazai turizmus történetében eddig példátlanul nagy összegű állami támogatásokat harmadik éve nyújtó Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program hamarosan újabb szakaszába lép, amikor a kezdeti 300 után további 150 milliárd forinttal támogatja a kormány a vidéki szálláshelyek fejlődését. Dosszié Friss megyei hírek a vírussal kapcsolatban Továbbra is 115 koronavírussal fertőzött ember van a megyében Újra megtekinthető az ópusztaszeri lovasbemutató Nincs új fertőzött Csongrád megyében – 115 koronavírussal fertőzöttek száma További cikkek a dossziéban