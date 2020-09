Tizenhat Csongrád-Csanád megyei település nyert, a legtöbbet Székkutas

Utak, önkormányzati épületek és sportlétesítmények újulhatnak meg a Belügyminisztérium kiírása által Csongrád-Csanádban is. Tizenhat település nyert forrást fejlesztési elképzelései megvalósítására, így 301 millió 425 ezer forint érkezik a megyébe.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel hirdetett pályázatot a Belügyminisztérium, ezen összesen 449 települési önkormányzat nyert forrást hazánkban. Megyénk települései is sikerrel jártak, tizenhatan nyertek forrást. A legkisebb összeget, 4,3 millió forintot Kübekháza, míg a legtöbbet, 28,5 millió forintot Székkutas kapta. A községek és városok három kiírás közül választhattak: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, továbbá óvoda, iskola és sportlétesítmény korszerűsítése vagy létrehozása, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

Utak épülnek

Ahogyan a Magyar Falu programban, úgy ebben a kormányzati felhívásban is az útfejlesztés volt a legnépszerűbb, erre kilenc település nyert pénzt a megyében. Többek közt Üllés is, összesen 9 millió forintot. Nagy Attila Gyula polgármester lapunknak elmondta, a Napos út újulhat meg a támogatásból, ami már igencsak rossz állapotban van, hiszen gyűjtőút, sok autó áthalad rajta. Mint mondta, ez a pályázati siker a hab a tortán, hiszen jelenleg a Magyar Falu programban 30 millió forintos útépítés zajlik a településen. Hozzátette, Üllés 100 százalékban aszfaltos, vagyis nincs olyan utcája, ami földút lenne.

Zöld programok

Önkormányzati épületek felújítására hatan nyertek pénzt Csongrád-Csanádban. Kübekháza az Egészségügyi és Szociális Centrumának energetikai korszerűsítését valósítja meg, erre már többször is benyújtották a kérelmüket, most végre sikerrel jártak. Molnár Róbert polgármester közölte, zöld programot indítottak a községben, amelynek célja, hogy minden épületüket megújítják energetikailag, így korábban már a polgármesteri hivatal épületére, valamint a Károly Házra is napelemek kerültek. Most a centrum is megkapja ezeket, az ebből kinyert energiával oldják meg a hűtést és a fűtést is, a gázt csak legvégsőbb esetben használják majd.

Sportberuházások

Sportlétesítmény renoválására csak Ruzsa kapott támogatást, összesen 20 millió forintot. Sánta Gizella polgármester kérdésünkre elmondta, a sportközpontjuknak része egy lőtér, amelynek épülete renoválásra szorul, ezt alakítják most át teljes egészében. Hozzátette, különböző szervek, szervezetek járnak oda lövészetet gyakorolni, szeretnék őket méltó körülmények közt fogadni, valamint céljuk, hogy a jövőben egyre több ruzsai gyermek tanulja meg a lövészetet mint sportot.