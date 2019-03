Szijjártó: az izraeli cégek hozzájárulnak a magyar gazdasági dimenzióváltásához

Magyarország és Izrael gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatai dinamikusan bővülnek, és az izraeli vállalatokkal folytatott együttműködés nagy segítséget jelent a magyar gazdaság dimenzióváltásához - mondta el az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon Izraelből.



A politikus Teva gyógyszeripari vállalat, a korábban Nav 'n Góként ismert NNG informatikai cég, a Tama Plastic Industry vegyipari vállalat és a Well Done mezőgazdasági cég vezetőivel találkozott Izraelben.



A miniszter kiemelte: az izraeli cégek a legmodernebb technológiai színvonalat és a legújabb megoldásokat képviselik és alkalmazzák. A miniszter rámutatott, hogy az izraeli cégek elégedettek a magyarországi gazdasági környezettel és a kormánnyal folytatott együttműködéssel, kiemelték a szakképzett munkaerő fontosságát és az alacsony adószint jelentette magyar versenyelőnyt.



A miniszter felhívta a figyelmet, hogy Magyarország és Izrael gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatai dinamikusan bővülnek; 200 izraeli vállalat 5500 embert foglalkoztat Magyarországon, a két ország kereskedelmi forgalma tavaly meghaladta az 525 millió dollárt és az elmúlt 10 évben a magyar export soha nem süllyedt 300 millió dollár alá.



"Az Izraellel folytatott együttműködés a magyar gazdaság dimenzióváltásának időszakában egyre növekvő jelentőséget tölt be" - fogalmazott Szijjártó Péter.



Magyarország továbbra is fontos szerepet játszik az izraeli vállalatok üzleti stratégiájában, magyarországi jelenlétüket fenntartják, sőt szinte kivétel nélkül bővíteni fogják - tudatta a miniszter.



"Ezzel újabb munkahelyeket hoznak létre, és tovább növelik a magyar gazdaság technológiai színvonalát, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a modern technológiára alapuló új világgazdasági korszak győztesei közé tartozzon" - húzta alá Szijjártó Péter.