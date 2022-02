Az elemzés szerint a legolcsóbb továbbra is Salgótarján, még annak ellenére is, hogy arányaiban a legnagyobb mértékű, 19,9 százalékos átlagár-, illetve 18 százalékos négyzetméterár-növekedés itt következett be 2020-hoz képest. Egy használt lakás átlagos ára itt csak 10,2 millió forint.

A közlemény idézi Benedikt Károlyt, a Duna House PR- és elemzési vezetőjét, aki a statisztikai hivatal és a társaság saját adatai alapján elmondta,

a balatoni agglomerációban 39,4 millió forintra emelkedett a használt lakások átlagos ára, ami 15 százalékos növekedés, és a budapesti átlagárat - 37,6 millió forint - is túlszárnyalta. A többi vidéki agglomerációban átlagos vagy ezt kissé meghaladó drágulás történt, kivétel csak a pécsi, ahol ettől elmaradó, 6,3 százalékos növekedés volt.

Az adatok szerint 17 százalékkal nőtt a lakáspiaci forgalom a tavaly január-szeptember közötti időszakban. A keresletélénkülés hozta magával az áremelkedést is, a legnagyobb mértékben a budapesti agglomerációban és a Balaton környékén, de a megyeszékhelyeken is átlag feletti ütemben drágultak a lakások.

A statisztikai adatok szerint tavaly a harmadik negyedévében a használt lakások ára országosan 15 százalékkal, az újépítésűeké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét: egy használt lakást átlagosan 21,1 millió forintért lehetett megvásárolni, míg az újakért átlagosan 40,6 millió forintot kértek az eladók. A megyeszékhelyeken az átlagár még jobban nőtt, 23, illetve 21 százalékkal, így egy használt lakás ára ezeken a településeken megközelítheti a 23 millió forintot. Az 1 négyzetméterre jutó ár 362 ezer forint, ami szintén azt mutatja, hogy átlag feletti ütemben drágultak az ingatlanok vidéken tavaly január és szeptember között 2020 azonos időszakához viszonyítva.

Székesfehérvár után a rangsorban Debrecen és Győr következik 28,5, illetve 27,9 millió forinttal. A négyzetméterár vonatkozásában is Fejér megye központja vezet (462,7 ezer forint), ám Debrecent (457,8 ezer forint) és Győrt (440,9 ezer forint) megelőzi Veszprém, ahol 460,7 ezer forintos négyzetméterárral kell számolniuk a vevőknek, használt lakás esetén.

Benedikt Károly szerint 2021 után az idei év is új lendületet hozhat az ingatlanpiacra. Az aktív piaci érdeklődést továbbra is elsősorban a vidéki nagyvárosokban, illetve agglomerációban látja a társaság: így például a külső agglomerációs gyűrűn elhelyezkedő településeken, ahol jelentős volt a településfejlesztés, az átlagosnál nagyobb dinamikát tapasztal ingatlanközvetítő. Az önkormányzati szigorítások miatt a telekárak további emelkedése elkerülhetetlen, amely közvetve az ingatlanárakra is ki fog hatni az idén.

Borítókép: illusztráció