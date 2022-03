A Sygenta kísérleti eredményekkel indokolta a várakozásait. Emlékeztetnek arra, hogy a legjobb termések már elérték a hektáronkénti 6-7 tonnát, pedig Magyarország 2019-ben még alig több mint 3 tonnával is világcsúcsot döntött, így a viszonylag kis termőterülettel is a globális ranglista elejére, a 9. helyre került. Kína, Oroszország és a többi nagy termelő alig 2 tonnát takarít be hektáronként - írták.

A vállalat elsősorban a magyar gazdák nyitottságával, a technológiai fejlődéssel és az ellenállóbb hibridekkel magyarázza a fejlődést. Ennek köszönhető, hogy a napraforgóban egyre többen látnak lehetőséget, így ma már ez a harmadik legfontosabb szántóföldi kultúra belföldön - tették hozzá.

A termelés növelését a cég azért szorgalmazza, mert a 600 ezer hektáros termőterület nem bővíthető jelentősen, így csak nagyobb hatékonysággal lehet továbblépni.

A cég napraforgó-technológiai programja jelenleg a kísérleteknél és tapasztalatgyűjtéseknél tart. Vizsgálják egyebek között a talajt, a tápanyagok kijuttatását, a növényvédelmi beavatkozások hatásait, időzítését, eredményeiket pedig a közlemény szerint nyilvánossá teszik, hogy minden termelő megismerhesse.

Úgy számolnak, hogy országos átlagban akár pár éven belül 10 százalékkal nőhet a belföldi termelés, amivel Magyarország követendő példa lenne más európai államok számára. A fejlődés azért is fontos, mert ezzel mérséklődne a kontinens pálmaolajigénye, amit költséges és környezetterhelő behozatalból kell fedezni.