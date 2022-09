A túravezetők versekkel is készülnek a kirándulásra. Ezeket van, aki felolvassa a túra során, vagy, aki el is szavalja. Így mindenki képi világban is szembesül azzal, amit a versben hall. A vers hangulata az, ami megfogja az embereket. De az, hogy verssel együtt nézni lehet a tájat, teljesen más élményt ad. Bugacon például szinte minden megtalálható, amit Az Alföld című versében leír Petőfi. A szabadság képzetét, hiszen aki a Kiskunságban eljön az egy nyugalmat árasztó tájat talál itt, rengeteg érdekességgel. De nemcsak az Alföld című vers adott nekünk ihletet, hiszen Petőfinek számos verse foglalkozik a betyárélettel és a csárdáknak a világával is