Ördög Nóra és Nánási Pál hihetetlen dolgokat árultak el

A közkedvelt páros tévéműsorral jelentkezik, rengeteg programjuk közül most ez a „szerelemgyerek”. Közben arra is roppantul ügyel Ördög Nóra és Nánási Pál, hogy egymásra, de főleg a gyerekeikre is jusson elég idejük.

Ördög Nóra és Nánási Pál jól kiegészítik egymást a munkában és a magánéleteben egyaránt. Fotó: Nagy Zoltán

A közös munkától sokan óvták őket, és nem is alaptalanul, ugyanis számos párnál okozott ez már feszültséget. Ördög Nóra és Nánási Pál is hasonló cipőben járnak, de hála istennek, ők ezeket mind jól kezelik. Ez megedz bennünket és a kapcsolatunkat is, nem egyszerű, de eddig megugrottuk az akadályokat. Egyébként Pali, mint a férfiak többsége, jobban szeret egyszerre egy dologra koncentrálni. Én viszont zsonglőrködöm, egyszerre 600 dolgot próbálok kézben tartani, és ennek sokszor káosz a vége. De jól kiegészítjük egymást – mondta Nóri a hot! magazinnak. Emellett két gyermekük koordinálása sem kis feladat. A számos programot mind Nóri igyekszik precízen fejben tartani. Legutóbb kislányát, Micit vitte el lovagolni. Most itt ülök veletek, így egyik pajtása anyukája hozza majd el onnan. De emellett légtornára is jár. Venci jiu-jitsu edzésen van, érte ma Pali apukája megy – sorolta az anyuka. Eddig még mindig sikerült a logisztika, egyik gyerkőcöt sem felejtettek ott egyetlen programjukon sem. Emellett a közös idő megteremtése is céljuk. Azért vonjuk be mindenbe őket, hogy több időt tölthessünk együtt, a legtöbb utazásunkra magunkkal visszük őket. Este is megvan a kis privát időnk együtt, bár ez azzal jár, hogy későn fekvő család lettünk – mesélte az apuka. Ördög Nóra és Nánási Pál gyerekei teljesen különböző habitusúak A gyerekek látszólag élvezik a nagy pezsgést, bár erre majd igazán felnőttkorukban tudnak reflektálni. Egyébként két teljesen különböző habitusú gyerekről van szó. Venci nyugisabb srác, olyan mint én, Mici pedig egy az egyben Nóri, pörög, abszolút programfüggő, reggel kipattan a szeme és máris kérdezi az aznapi teendőket. Venci lassabb, mondjuk úgy, megfontoltabb típus – mondta Pali. A házaspár egészen kicsi koruktól kezdve magával vitte csemetéit utazásaikra, legyen az egy balatoni hétvége vagy egy egzotikus tengerparti nyaralás. A sok utazást élvezik a gyerekek, de a kezdeti szakaszból nem emlékeznek vissza mindenre, a kiskorukban történtek megidézésére így a leforgatott vlogjaink újranézése nagyon hasznos – egészítette ki Nóri. „Nóri többhetes ünnepségsorozatot szervezett” Pál nemrég töltötte be az 50-et, ez alkalomból vitte el Nóri a Maldív-szigetekre. Gyerekek nélkül utaztak, hiszen néha kettesben is kell lenniük. Az 50-es nem éppen jó szám, de nem visel meg, a megünneplése emlékezetes marad, hiszen Nóri többhetes ünnepségsorozatot szervezett a tiszteletemre. Volt benne utazás, koncert, parti – nem adódott rá idő, hogy a nagy évszámba beleroskadjak. Ekkor már összegez, számol az ember, elgondolkodtató, de nem ijesztő azért. Annyi minden történik velünk, így kerek az életünk! – mosolygott Pál.

