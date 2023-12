Katalin csipkét kért, szerencsére sikerült Bécsben megtalálni ehhez a legszebb csipkét, amit több ezer apró kővel díszítettünk. Nagyon fontos volt a tervezéskor azon kívül, hogy ő jól érezze magát benne, hogy egyszerű, de elegáns legyen, amilyen ő. Meg persze fontos volt az is, hogy se a szállításkor, se az eseményen ülve ne gyűrődjön az anyag. Egyébként most nehezítette a dolgot, hogy személyesen nem tudott próbálni, így készítettem egy testarányos próbababát. De persze még így is nagyon izgultam, hogy tökéletes legyen. Több ruha is készült, nem tudtam, melyiket választja Katalin, az nekem is meglepetés volt a díjátadóra. Ma például egy másik estélyiben ebédel a svéd királlyal a fantasztikus tudósnő, kíváncsian várom majd a képeket. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt megélhettem, átélhettem, mert szerintem ez hatalmas dolog!