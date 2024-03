Én magamat mondjuk az ország 5–7 legjobb kvízjátékosa közé sorolom. Semmiképpen nem jelenteném ki, hogy én vagyok a legjobb, hiszen a műsor óta is előfordult már, hogy magánjátékban legyőzött két olyan kolléga is, akiknél a tévéműsorban én bizonyultam jobbnak. Valahogy olyan ez, mint az olimpia: azon múlik, hogy az adott pillanatban ki bizonyul jobbnak. Ettől függetlenül tisztában vagyok azzal, hogy mások mit tudnak, és ezt meg is süvegelem