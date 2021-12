A megfelelő ágy megtalálása

A pihentető alváshoz fontos, hogy a számunkra megfelelő ágyat megtaláljuk. Sokan még ma is beérik egy heverővel, mivel olcsó és helytakarékos. Ám nem kell feltétlen párkapcsolatban élnünk ahhoz, hogy egy kényelmes franciaágy adta lehetőségeket kihasználjuk. Márpedig az abszolút kényelem érdekében érdemes ezek között keresgélnünk. Párok számára el sem képzelhetünk mást, de egyedülállóként sem árt, ha később nem kell új ágy után rohangálnunk kapcsolati státuszunk megváltozása miatt. A franciaágyak között számtalan divatos és kényelmes darabot megtalálhatunk manapság. A legjobb olyat választanunk, amely gyógyráccsal van felszerelve. Mondanunk sem kell, hogy az igazán jó konstrukciókon a matrac mindig egyszerűen cserélhető, így könnyen megtalálhatjuk az alvási szokásainkat leginkább kielégítő darabot. Természetesen az ágy és a matracok színe sem elhanyagolható. Ha a szoba színe adott, mindig olyat válasszunk, ami harmonizál azzal. A pihentető alvás érdekében viszont kerüljük a sokszínű, csicsás darabokat.

Hálószobánk másik fontos eleme: a komód

A komód egy olyan elengedhetetlen része hálónknak, amely nélkül berendezésünk mindig is hiányos lesz. Természetesen nincs akkora hatással alvásunkra, mint az ideális ágy kiválasztása… Ám mégis fontosabb, mint gondolnánk. Választott komódunk esztétikája és praktikuma sokat számít a pihenésünk szempontjából. Az esztétika szempontjából színárnyalatok terén itt is ugyanazt tanácsoljuk, mint fentebb az ágyak esetében. Ez kellemes, pihentető látványt nyújt számunkra. Azonban a praktikum részéről érdemes feltétlenül azon komódok között keresgélnünk, melyek kellően kiszolgálják igényeinket. Ha például szeretünk olvasni vagy a laptopozni az ágyban, érdemes olyan nagyobb darabok közt keresgélnünk, melyen tárolhatjuk személyes holmikat. Így nem kell folyton felkelnünk, elpakolni elalvás előtt, és nem verjük ki vele szemünkből az álmot. Persze a ruhatároló funkciója is fontos egy jó komódnak. Egy agglegény hálóban nem csupán a fehérnemű, de a férfi ruházat hasznos tárolója is lehet egy nagyobb komód.