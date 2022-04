Bármit is válasszunk, a felelősség óriási

Az állattartás egy nagyon szép dolog, de csak akkor, ha az állat igényeit helyezzük előtérbe. Hiába vágytunk már gyermekkorunkban kismajomra, hiába kapható szurikáta egy terraplázán, hiába olvadunk el egy alpaka látványától, ha alkalmatlanok vagyunk tudásban, tapasztalatban és feltételekben a tartásához, akkor állatkínzást követünk el. És persze igaz ez minden egyéb élőlényre, legyen az kutya, macska, csincsilla, leguán vagy törpenyúl.

Az akváriumok is csodálatos látványt nyújtanak, amennyiben gondosan megalapoztuk hozzá a feltételeket. Egy jól működő vízi ökoszisztéma alapja az egyensúly, melyhez nemcsak azt kell tudnunk, hogy kell haltáp, akvárium szűrő meg kavicsok. Az akvarisztika egy komoly kihívás, ezért aki halakat szeretne, ne gondolja, hogy kisebb a felelőssége azért, mert az ő életük csak pár száz forint!

Mielőtt megválasztjuk hát az új családtagot (mert jó esetben így kellene rájuk gondolnunk), tisztázzuk le magunkban, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő hely számára, beleértve a teret és a berendezést. Van-e elég időnk rá, hiszen etetni kell, foglalkozni vele, a legtöbb állat igényli a társas interakciókat, kell idő a takarítására, elvinni állatorvoshoz stb.

Tisztában vagyunk-e a speciális igényeivel és mind anyagilag, mind beszerezhetőségben tudjuk-e ezeket pótolni? Ahogy egy gyereknél, bármikor jöhet náluk is egy nem várt betegség, ami bizony költséges orvosi ellátást igényelhet!

Végül egy fontos tanács! Csak megbízható, engedélyekkel rendelkező, szakértő embertől vásároljunk, bármilyen élőlényt! Csak ez garantálhatja, hogy egészséges, amikor elhozzuk és hasznos tanácsokat is kapunk majd. Sose vásároljunk szaporítótól, akkor inkább fogadjunk örökbe, hiszen rengeteg civil csoport, szervezet van, ahol fajtatiszta kutyákat, macskákat, hüllőket vagy halakat beszerezhetünk. Sok ilyet találhatunk Facebookon is.

3 állattípus, ami kicsit különleges, mégis bátran tartható

Mesebeli emlős otthonunkban

Tüskés mégis nagyon szerethető, döcögve jár, de képes nagyon gyorsan szaladni és ha teheti, lisztkukacot rágcsál. Ez a törpesün, aminek több faja is beszerezhető, a leggyakoribb az afrikai törpesün, melynek van hosszú fülű változata is. A kis emlősök mivel délről származnak, és eredeti élőhelyükön nincsen tél, így nem alszanak téli álmot, mint a nálunk élő keleti sünök. Egész évben éberen velünk vannak. A törpesünik rendkívül mókásak, kezesek és érdeklődőek. Jól kijönnek a kutyákkal, cicákkal is, ha összeszoktatják őket.





Tartásukhoz egy jókora méretű ketrec szükséges, de szeretnek a lakásban szabadon is bandukolni. Azonban nagy rejtőzködők! A ketrecbe alomként a pellet a legideálisabb, de szeretik a szénát, szalmát is pluszban.

Eredetileg kizárólag rovarevők, megeszik a hazai kereskedésekben kapható lárvákat, kukacokat, sáskákat, tücsköket. Ezek mellé már kifejezetten sünök számára gyártott táp is kapható.

Pöttyös, puha és hüllő

A leopárd gekkó az egyik legaranyosabb hüllő az állatkereskedésekben. Pőre lágy, mint a bársony, foltos, mint egy dalmata, nagy szemei vannak és igazán szelíddé válik, akár kézből is etethető.

Mivel hüllő, és változó testhőmérsékletű, tartásához nélkülözhetetlen egy hüllő lámpa a hozzáillő kvarc izzóval! Leginkább egy tágas, hátterezett terráriumban érzik jól magukat, ahol az aljzat puha és finom homok.





Táplálékaik rovarok és lárvák, szívesen esznek tücsköt, lisztkukacot, gyászbogár lárvát, viaszmoly lárvát. Fontos, hogy változatosan tápláljuk és lehetőleg vitaminporozzuk az eleségét, így marad egészséges.





Időnként vedlik, bőrét darabokban hullajtja el. Környezetét naponta párásítani kell, egy egyszerű spriccflaska és tiszta víz segítségével. Ez a vedlésben is segíti. Szüksége van ivóvízre is egy tálkába.





A leopárd gekkó egyedül is elvan, de igazán békés állat, így egy hímet és 1-2 nőstényt érdemes együtt tartani.

Itt a sáska, hol a sáska?

Kevesen gondolnak arra, hogy rovart tartsanak, pedig nagy kaland és egy komplett természetismeret órát költöztetünk otthonunkba vele. A botsáskák különleges kinézetű, ártalmatlan állatok. Képességük a mimikri, hogy valósággal eltűnnek a terráriumukban a növények és ágak között.

Egyszerűen tarthatóak, kisebb alapterületű de magas terrárium kell nekik (vivárium), melyet talajjal vagy papírral bélelünk ki alul és növényekkel rendezünk be. A botsáskák igazi élményt és tanulást is nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hideget nem viselik jól, állandó 21-25°C kell nekik, amit melegítőlámpával pótolhatunk szükség esetén. Ők is igénylik a párásítást.

Növényi részeket fogyasztanak, kedvenc táplálékuk a szeder és málna levél, de szívesen esznek tölgyet, galagonyát, rózsát és borostyánt is.

Ha vigyázunk rájuk és jól gondozzuk őket, akár még kis botsáskáink is kelhetnek majd! Ne feledjük: a háztartási rovarirtó szerektől elpusztulhatnak!

Ne feledjük, állatot tartani kedves dolog, de hatalmas felelősség is! Még egy halacska is több évig élhet, a hüllők és kétéltűek akár 5-15 évig is, míg a madarak és emlősök évtizedekre a család részévé válnak. Az élet nem játék!