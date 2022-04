A Vadaspark is részt vesz a fajmentő tenyészprogramban 2014 óta, aminek keretében Európa állatkertjei próbálják megőrizni a kihalással fenyegetett papagájt. Igazi szenzáció­- nak számít, hogy két fiókát is sikerült felnevelni, a kismadarakkal hamarosan a látogatók is találkozhatnak. Jelenleg még a Vadaspark hátterében cseperednek szakemberek pártfogásában, mert a szülőpár, ahogy a Vadasparktól megtudtuk, nem nevelte első fészekalját.

Ez a kisebb méretű arafaj Bolívia viszonylag kis területén él, erdőkben, fás szavannákon, ültetvényeken, többnyire víz közelében. Leginkább pálmák termésével, magokkal, bogyókkal és gyümölcsökkel táplálkozik, olykor kiegészíti az étrendjét kisebb állatokkal. Korábban az illegális vadbefogás, állatcsempészet veszélyeztette, most már az élőhelyének pusztulása is.

A kéktorkú arák monogám párokban élnek, évente egyszer költenek 1-3 tojást – ha a tojások nem kelnek ki, akkor újra próbálkoznak. Az európai fajmentő tenyészprogram sikerét mutatja, hogy már közel 160 kéktorkú ara él a kontinens állatkertjeiben.