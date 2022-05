Fenntarthatóság az agrár- és vidékfejlesztésben címmel és témával szervezett fórumot és tájékoztatást a szegedi CSEMETE Egyesület mindazoknak, akik érintettek lehetnek az agrártámogatási rendszerben. Mint megtudtuk, Magyarország és az Európai Bizottság 2022-ben fogadja el a nemzeti Környezetvédelmi Agrár Program Stratégiát.

Ez ad keretet a magyar agráriumba érkező európai uniós támogatásoknak, az egyik fontos cél a mezőgazdasági támogatások zöldítése, a biológiai sokféleség védelme. Ezeket célul tűzte ki az európai zöld megállapodás és a magyar Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia is – utóbbiról Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke értekezett részletesen.

Madarász István, az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Főosztály Agrárstratégiai Koordinációs Osztályának vezetője online előadásban mutatta be a magyar Környezetvédelmi Agrár Program Stratégia és támogatási rendszer tervének egyes elemeit. Arról is beszélt, hogyan ösztönzik majd – például pontrendszerrel egyes környezetbarát megoldásokért – a gazdálkodókat arra, hogy környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyenek a növénytermesztés és az állattenyésztés során.

Beszélt sok más mellett az erdősávok, mezsgyék létrehozásának, megtartásának szükségességéről, a növényvédőszerek, műtrágyák használatának korlátozásáról, a beporzók, a vizek, vizes élőhelyek védelméről. Arról is beszámolt, hogy a támogatások rendszerében Zöld Támogató Hálózat segít majd eligazodni az érintetteknek.

Tóth Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programvezetője a KAP stratégia tervét annak szempontjából értékelte, mennyire lehet az hasznára a biodiverzitásnak, a biológiai sokféleségnek. Kiemelte: csak olyan tevékenységet szabad támogatni, ami ösztönzi a mezőgazdaság környezetbarátabbá tételét.

Rámutatott arra is: a mezőgazdasági termőterület csökkenése mellett az utóbbi években növekedett például a műtrágyák és növényvédőszerek használata, ami nem jó irány. A KAP stratégia akkor érhet el eredményt a környezetvédelem területén, ha a támogatási rendszerben megjelennek benne a biodiverzitás szempontjai, de nem sérülnek a gazdák érdekei.