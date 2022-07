A Szegedi Vadaspark legfrissebb állatkerti újszülötteket bemutató sorozata elérkezett a Vadaspark legvadregényesebb területéhez, a dél-amerikai körúthoz. Itt találkozhatnak a látogatók a június második felében kelt nandu csibékkel éppúgy, mint a legifjabb alpakával - derült ki a Vadaspark közleményéből.

A Vadasparkban jelenleg látható nanducsapatot tavaly foglalták le a hatóságok Békés megyében, azután fogadtáuk be őket. Azt, hogy jól érzik magukat óriási, természetes élőhelyüket idéző kifutójukban, a sikeres költésük is jelzi. Bár több tojást raktak, és még várható is kelés, hét nanducsibét már fel is fedeztek a madarak gondozói.

Forrás: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

A nanduk Dél-Amerika futómadarai, a strucc távoli rokonai. A három fajukból a Vadasparkban a közönséges nandu és a ritka Darwin-nandu is látható. Most az előbbi fajnál örülhetnek a csibéknek. A nanduknál szokás, hogy a kakas több nősténynek is udvarol, miközben egy nagy fészket épít, amelyben a tojók által rá bízott tojásokat ki is költi. A kakasok hevesen védik a csibéiket, minden vélt és valós fenyegetés ellen határozottan fellépnek. Erős lábaik miatt nem is nagyon érdemes ilyenkor ragadozónak szembeszállnia velük.

Az alpakák családi rendszere a patások körében megszokottnak felel meg, így jóval egyszerűbb, mint a nanduké. A kifejlett csődör egy kancákból és utódaikból álló csapatot vezet, amelyben a nőstények többnyire évente hoznak világra 1-1 csikót. Az alpaka háziasított faj, értékes szőréért tartják, amely utal ősére is, a világ legértékesebb szőrével rendelkező állatára, a vikunyára is.

A többi teveféléhez hasonlóan ő is látható a Vadasparkban. A legifjabb alpaka csikó – ahogy ez egy tevefélétől elvárható – pár órásan már állt, és követte anyját. A gondozóik eközben meg is vizsgálták, eszerint hím alpakacsikóval bővült a csapat. A fotón is látható az anya fura frizurája – ennek oka, hogy kétévente, kora nyáron nyírni szokták az alpakáinkat, hogy könnyebben elviseljék a nyári forróságot is.

A nandukat és alpakákat egyaránt megleshetik a látogatók, ha belevágnak a dél-amerikai körútba.