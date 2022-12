A Gregor József Általános Iskolában tavaly egy példaértékű kezdeményezés indult: egy pedagógus saját osztályával egy rászoruló család számára kezdett gyűjtésbe karácsony előtt. A program olyan sikeres lett, hogy idén már 8 osztály fogott össze, hogy szebbé tegyék olyanok ünnepét, akik nélkülözni kényszerülnek.

– Váradi József tanár úr volt tavaly az ötletgazda, szeretett volna hetedikeseinek példát mutatni azzal, hogy segítenek másokon. Ő talált kapcsolatot a Rászoruló családok segítése Szeged és környéke Facebook-csoport adminisztrátorával, aki ajánlott egy családot, akinek elkezdhettek célzottan gyűjteni – mesélt a kezdetekről Pocsai Blanka intézményvezető. Az akkori akció egyébként annyira megmozgatta a fiatalokat és családjaikat, hogy végül nem egy, hanem két családnak tudták szebbé tenni a karácsonyát.

A sikeres gyűjtésen felbuzdulva az akciót idén iskolai szintre terjesztették ki: nyolc osztályból közel 200 diák vett részt a jótékonysági gyűjtésben. A gregoros közösség összesen 14 családnak segített: 40 rászoruló, köztük 14 gyermek ünnepéhez járultak hozzá adományaikkal. – Minden családról tudtuk, hol mire van a legnagyobb szükség, így mindenki azt kapta, amire leginkább vágyott. A csomagokban volt tartós élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodószer, könyv, ruha és játék, de akadt olyan család, ahova 3 bicikli, máshova tévé is került. Az egyik vállalkozó apuka pedig munkát ajánlott egy már régóta álláskereső családfőnek – sorolta Pocsai Blanka.

– Ez egy gyönyörű összefogás volt, bebizonyítottuk, hogy a Gregor nem csak egy iskola, hanem közösség is. A gyerekek mögött ott álltak a szülők is, az adományok átadására pedig szülők, gyerekek és pedagógusok együtt mentek. Az elmúlt napokban mindenkihez személyesen vitték el az ajándékokat az osztályok képviselői – beszélt a jótékonysági akcióról az intézményvezető.

Törzsök Gréta abba az osztályba jár, amely már tavaly is adományozott. A nyolcadikos diáklány úgy fogalmazott, jólelkű ötlet volt ez annak idején a tanáruktól, most pedig az iskolától, hogy kiszélesítették kezdeményezésüket. – Nagyon örültem, hogy tudtam segíteni. Idén a mi osztályunk egy bácsinak gyűjtött, aki a beteg édesanyjával él és egy olyan családnak, amiben két hozzánk hasonló korú fiú is van. Ruhákat és élelmiszert vittünk nekik és látszott, milyen örömöt okoztunk ezzel – mesélt élményeiről a diáklány.

A támogatottak mindegyike a Rászoruló családok segítése Szeged és környéke Facebook-csoportban jelentkezett jólelkű emberek adományaiért. A felajánlásokat közvetítő Marosvölgyi Annamária lapunknak elmondta, nagyjából 30-40 családdal tart szoros kapcsolatot, róluk mindig naprakész információkat tud adni a támogatóknak. A Gregoros akcióról úgy fogalmazott, az iskola nagyon jól megszervezte az adománygyűjtést, az pedig külön hasznos volt a diákok számára, hogy személyesen vitték ki az ajándékokat, hiszen így egyből láthatták, hogy mekkora örömet okoztak vele.