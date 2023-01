Két jó hírünk is van rögtön az év elején: egyetlen ledolgozós szombat sem lesz 2023-ban, miközben több hétfőt is munka nélkül tölthetünk. Ahogyan eddig, úgy most is szabad nap lesz majd a húsvéthétfő, ami ezúttal április 10-re esik, tehát április elején ünnepli majd a világ Jézus Krisztus feltámadását. Ez négynapos hétvége lesz, hiszen a kormány 2017-es döntése értelmében nagypéntek – idén április 7. – is munkaszüneti nap.

De nem kell majd dolgoznunk május első hétfőjén sem, ugyanis akkor lesz május elseje, a munka ünnepe, újabb hosszú hétvégének örülhetünk. Szintén szabad lesz május 29. is, ekkorra esik pünkösdhétfő, ez is háromnapos szünetet jelent, sőt, októberben is lesz háromnapos hosszú hétvége, mert október 23. is hétfőre esik 2023-ban.

A március 15-el és a november 1-jével már nem vagyunk ilyen szerencsések, mindkettő szerdán lesz, megtörve ezzel a hetet, viszont két munkanap után és előtt szusszanhatunk majd egyet. Augusztus 20-án pedig így is, úgy is pihennénk, hisz ezúttal vasárnap ünnepeljük majd meg az államalapítást. A legjobban egyébként a karácsonnyal járunk majd, négynapos hosszú hétvégében lesz akkor részünk, hiszen december 24. vasárnapra esik. A következő esztendő pedig már kedvezőbben indul majd, hétfőre esik 2024 első napja.