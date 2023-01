A meleg termálvíz lustán gőzölögve párolgott a tavasziasra fordult hétfő délelőttön. A nap vakítóan csillant meg a víz felszínén. A vendégek lustán nyújtóztak a simogató napfényben nyakig merülve a kellemes meleg vízben. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben jártunk, ahol többen a szilveszteri buli fáradalmait pihenték ki éppen.

Mintha nyár lenne

Amikor leparkoltunk a fürdő közelében, az Elixír Hotel előtt, az tűnt fel azonnal, hogy mennyi ember tart a fürdő felé. Majdnem mintha nyár lenne. Sok családos is érkezett gyerekekkel, ami nem csoda. A rezsiválság miatt meghosszabbított iskolai téli szünet a legjobbkor jött a fürdőknek. Az év vége amúgy is minden fürdőben jó, de a mórahalmiban az év eleje is az ortodox karácsony és újév miatt. Ehhez jött most hozzá a plusz egy hetes téli szünet.

Az öltözőknél egy héttagú kiskunfélegyházi családdal futottunk össze. A három gyerek közül a legkisebb, a hétéves Rácz Bence József a legjobban a csúszdát szereti. Arra még tavaszig várnia kell. Rokonai elmondták, hogy már tíz éve visszatérő vendégek. – A majsai fürdő közelebb van, de ennek a helynek varázsa van. Itt minden megvan, ami kell – dicsérte a fürdőt a nagymama.

Dicsérő szavak a medencéből

Dicsérő szóból másutt is akadt bőven. Az egyik szabadtéri medencében, a kis fahidasban két baráti házaspárral elegyedtünk szóba. A Dunakesziről érkezett Stevszky Istvántól megtudtuk, legalább tíz éve ők is visszatérő vendégei a fürdőnek, idén itt szilvesztereztek. Csak azt nehezményezték, intettek fejükkel a Varga csárda fürdőben lévő büféje felé, hogy a kocsma nem volt nyitva december 31-én, így a szobában voltak kénytelenek italozni.

Szeged szépsége is vonzó

Komolyra fordítva a szót elmondta, hogy az tetszik nekik, hogy itt nem kell külön fizetniük a szaunáért, különböző hőmérsékletűek a medencék. Nyáron is szívesen jönnek, a zsúfolt strandnak is megvan a szépsége, mondták. De olyan is előfordult, hogy a mórahalomtól 220 kilométerre lévő Dunakesziről reggel jönnek, este mennek. Hozzátették, az is vonzó Mórahalomban, hogy közel van Szeged, amit gyönyörű városnak tartanak.