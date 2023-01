A szervező lapunknak elmondta, minden évben ilyenkor megpróbálnak a szenvedélyüknek élni a vízi sportok szerelmesei, ehhez idén igen jó időjárást kaptak, azonban a levonuló árhullám miatt jelentős a folyó sodrása, ezért kicsit nehezebben boldogultak. Hozzátette, több éve hagyomány Szegeden, hogy ilyenkor Tisza-Partyt szerveznek, hiszem bíznak abban, hogy igaz a mondás, miszerint az újév első napján történtek jegyében telik majd az új esztendő.

Természetesen a sport közben elégetett energiát ebben az évben is pótolták, ebédre újévi malacsült készült, valamint volt hurka és kolbász is. Bár az időjárásra nem lehetett panasz, hiszen 16 fok volt vasárnap és verőfényes napsütés, a finom ebéd mellé így is forralt bort és forró teát kínáltak a jelenlévőknek.